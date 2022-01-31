CGTN: Парламентарии более 20 стран желают Пекину-2022 успеха на форуме CMG

Программа с тематическим названием «Великолепие Зимней Олимпиады: торжество человеческого духа» является составной частью форума China Media Group (CMG).

Парламентарии высоко отозвались об усилиях, прилагаемых Китаем для организации «честной, безопасной и блистательной» Зимней Олимпиады несмотря на трудности, обусловленные пандемией COVID-19, и пожелали успеха в проведении Игр.

Президент CMG Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) приветствовал участие парламентариев в этой программе. Он заявил, что мирное развитие и общая судьба являются ключевыми элементами построения сообщества единой судьбы человечества — концепции, которую проповедует председатель КНР Си Цзиньпин, а также идеалами Олимпийского движения.

«Зимняя Олимпиада в Пекине олицетворяет стремление человечества к миру и совершенству», — сказал г-н Шэнь. «Нам как никогда важно объединиться», — подчеркнул он.

Бывший заместитель премьер-министра Таиланда Гонг Тапаранчи (Gong Taparanci) выразил уверенность в том, что Игры пройдут с огромным успехом. По его словам, несмотря на отсутствие льда и снега в Таиланде страна решила направить делегацию для участия в Зимней Олимпиаде.

Член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) и заместитель министра Спортивного департамента Пекинского оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года Ван Янься (Wang Yanxia) сообщил, что благополучные приготовления к данному мероприятию стали возможны во многом благодаря любви китайского народа к зимним видам спорта, поддержке со стороны китайского правительства и помощи, предложенной экспертами и техническими специалистами из разных стран.

Депутат Государственной Думы Ирина Анатольевна Филатова заявила, что Китай и Россия являются дружественными соседями. Она также добавила, что значимость их взаимного доверия демонстрируется посредством спорта.

Монгольский парламентарий Сайнхүү Ганбаатар (Sainkhuu Ganbaatar) заявил, что Олимпийским Играм не должны препятствовать пандемия COVID-19 или политические проблемы. По его словам, организаторы Игр слаженно подготовились к мероприятию в «практически невозможных» обстоятельствах, снискав уважение и поддержку всего мира.

Председатель Комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хуссейн Сайед (Mushahid Hussain Sayed) заявил, что Пакистан и другие азиатские страны твердо противятся бойкоту Пекинской Олимпиады-2022 в любой форме, а также любым попыткам спровоцировать конфронтацию и размежевание. Он также сказал, что Олимпийский дух призывает к дружбе и сотрудничеству.

Свои пожелания в адрес Олимпийских игр также выразили парламентарии из Германии, Италии, Канады, Турции, Бразилии, Испании, Новой Зеландии, Японии и Южной Африки.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, а Зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-29/Lawmakers-from-over-20-countries-wish-Beijing-2022-success-17deP4lCmhG/index.html

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1736542/A_special_program_of_CGTN_dedicated_to_Beijing_2022___CMG.jpg

SOURCE CGTN