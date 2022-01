CGTN : Des législateurs de plus de 20 pays souhaitent le succès de Pékin 2022 au Forum de CMG

Le programme, qui avait pour sujet : « La beauté des Jeux Olympiques d'hiver : Une célébration de l'esprit humain », fait partie du Forum de China Media Group (CMG).

Les législateurs ont salué les efforts déployés par la Chine pour organiser des Jeux olympiques d'hiver « simples, sûrs et splendides » malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 et ont souhaité le succès des Jeux.

Le président de CMG, Shen Haixiong, a invité les législateurs à participer au programme. Il a déclaré qu'un développement pacifique et une destinée partagée étaient les éléments piliers pour la construction d'un avenir commun pour l'humanité – une vision défendue par le président chinois Xi Jinping – ainsi que des idéaux du mouvement olympique.

« Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin incarnent l'aspiration de l'humanité à la paix et à l'excellence. « Il est plus important que jamais pour nous nous rassembler, a souligné M. Shen. »

Gong Taparanci, ancien vice-premier ministre de Thaïlande, a exprimé sa confiance dans le succès des Jeux : « Bien que nous n'ayons ni glace ni neige en Thaïlande, le pays a décidé d'envoyer une délégation pour assister aux Jeux olympiques d'hiver, a-t-il déclaré. »

Wang Yanxia, membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et ministre-adjoint au Département Sports du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 à Pékin, a déclaré que le bon déroulement des préparatifs pour l'événement est largement à mettre au crédit de l'amour du peuple chinois pour les sports d'hiver, du soutien du gouvernement chinois, et de l'aide offerte par les experts et techniciens de divers pays.

Filatova Irina Anatolyevna, membre de la Douma d'État russe, a déclaré que la Chine et la Russie étaient de de bons voisins. « L'importance de leur confiance mutuelle a été démontrée par le sport, a-t-elle ajouté. »

Sainkhuu Ganbaatar, député mongol, a déclaré que les Jeux olympiques ne devraient pas être empêchés par la COVID-19 ou par des questions politiques. Les organisateurs des Jeux ont œuvré aux préparatifs de l'événement dans des circonstances « presque impossibles », remportant le respect et le soutien du monde, a-t-il dit.

Mushahid Hussain Sayed, président de la commission de la défense du Sénat pakistanais, a déclaré que : « Le Pakistan et d'autres pays d'Asie s'opposent fermement au boycott de Pékin 2022 sous quelque forme que ce soit et à toute tentative de provoquer le conflit et la division. L'esprit olympique appelle à l'amitié et à la coopération. »

Des législateurs de pays comme l'Allemagne, l'Italie, le Canada, la Turquie, le Brésil, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Afrique du Sud ont également exprimé leurs souhaits pour les Jeux.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin auront lieu du 4 au 20 février, suivis des Jeux paralympiques d'hiver du 4 au 13 mars.

