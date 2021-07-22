CGTN: Пэн Лиюань выступает за образование для женщин и сокращение масштабов нищеты

Г-жа Пэн, которая также является специальным посланником ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по содействию образованию девочек и женщин, заявила, что искоренение бедности и стремление к счастливой жизни являются общими чаяниями всех женщин. Получая образование, знания и навыки, женщины таким образом получают шанс вырваться из нищеты.

По ее словам, ценой огромных усилий Китай сумел добиться победы в борьбе с бедностью, и сотни миллионов китайских женщин были спасены от нищеты. Китай принял ряд мер для обеспечения равного доступа женщин к образованию, превратив их в бенефициаров и участников борьбы с бедностью.

Сокращение бедности за счет повышения уровня образованности женщин придаст импульс экономическому развитию страны, добавила г-жа Пэн. Общественные организации активно поддерживают подобные инициативы, а представители разных слоев населения вносят в них значительный вклад.

Г-жа Пэн напомнила, как правительство провинции Гуйчжоу побудило более 500 тыс. женщин работать на дому, развивая ремесла, как более 3 миллионов девочек из бедных семей смогли завершить свое образование в рамках финансируемого государством проекта Spring Bud Project и как учительница Чжан Гуймэй (Zhang Guimei) основала бесплатную среднюю школу в бедном районе, после обучения в которой почти две тысячи девушек смогли поступить в колледж.

435 миллионов женщин в мире по-прежнему живут в бедности, гендерный разрыв в образовании очевиден, констатировала г-жа Пэн, добавив, что пандемия COVID-19 ставит новые задачи по сокращению бедности среди женщин.

В последние 20 лет с момента создания ШОС женщины из государств-членов организации следовали «духу Шанхая», обменивались опытом для содействия повышению качества жизни женщин, сотрудничая между собой в различных областях и внося немалый вклад в развитие сотрудничества в рамках ШОС, отметила г-жа Пэн.

«Нам необходимо объединить нашу любовь к ближним и сделать все возможное, чтобы укрепить сотрудничество по содействию образованию женщин и сокращению масштабов нищеты. Пусть доступ к образованию озарит женщин светом надежды и даст им шанс прожить эту жизнь достойно», — сказала г-жа Пэн в заключение.

Форум организуется Всекитайской федерацией женщин (ACWF), Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, а также Секретариатом ШОС.

https://news.cgtn.com/news/2021-07-20/Peng-Liyuan-addresses-SCO-forum-on-women-s-issues-123aLctgSfS/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=jJVVI3hTw78

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SOURCE CGTN