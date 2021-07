CGTN: Peng Liyuan clama pela educação das mulheres e a redução da pobreza

PEQUIM, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, participou na terça-feira do fórum Shanghai Cooperation Organization (SCO) sobre educação e redução da pobreza por meio de vídeo.

Peng, que também é enviada especial da Organização das Nações Unidas para a Edução, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para o avanço da educação de meninas e mulheres, declarou que eliminar a pobreza e abraçar a felicidade são as aspirações comuns de todas as mulheres. Ao receber educação, conhecimentos e habilidades, as mulheres podem ter o poder de sair da pobreza.