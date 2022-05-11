CGTN: почему Китай доверяет молодежи будущее страны

Он сделал эти заявления во вторник в своей речи на церемонии празднования столетия Коммунистической молодежной Лиги Китая (CYLC), массовой молодежной организации под руководством КПК.

Черпать силу из исторического опыта

В 1919 году «Движение 4 мая» ускорило распространение марксизма по всему Китаю. Два года спустя была основана КПК. Еще через год под руководством партии и под ее эгидой появилась CYLC.

Согласно уставу, лига представляет собой управляемую КПК массовую организацию, занимающуюся вопросами развития молодежи. Помимо этого, лига выполняет просветительскую функцию — ее члены на практике изучают социализм с китайскими особенностями и коммунизм. Лига также оказывает помощь партии и действует в качестве резерва.

Главная миссия CYLC заключается в том, чтобы неуклонно следовать за КПК и трудиться во благо партии и народа, заявил Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета КПК.

Отметив достижения китайской молодежи за последнее столетие, Си Цзиньпин заявил, что лидерство партии, ее твердые идеалы и убеждения, приверженность национальному возрождению и ее надежды на молодых людей страны являются ключом к прошлым и будущим успехам CYLC.

Нацеленность на национальное возрождение

По данным Центрального комитета CYLC, по состоянию на 31 декабря 2021 года число членов лиги по всей стране превысило 73,7 млн человек.

Приблизительно 43,81 млн ее членов являются студентами, остальные — работниками предприятий, государственных учреждений, представителями городских и сельских общин, общественных организаций и других областей.

По словам Си Цзиньпина, лига должна и впредь служить молодежи, выполнять свои обязанности по укреплению и расширению поддержки, оказываемой молодежью правящей партии, и обеспечивать молодым людям надежную помощь.

Сравнивая воплощение в жизнь китайской мечты с эстафетой, он призвал молодое поколение стремиться к своему максимуму, чтобы способствовать национальному возрождению за счет своего творческого подхода, открытости и новаторского духа.

По его словам, партийные организации на всех уровнях должны придавать большое значение взращиванию и развитию молодых членов партии, особенно среди выдающихся представителей CYLC, для обеспечения того, чтобы социалистическая страна никогда не изменила свой характер.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-10/Xi-addresses-gathering-celebrating-centenary-of-CYLC-19ULTMI6Suk/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=3wQ7JnzdMBg

SOURCE CGTN