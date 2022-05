CGTN : Pourquoi la Chine confie l'avenir du pays aux jeunes

PÉKIN, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- À quoi ressemble vraiment la jeunesse chinoise d'aujourd'hui ? Elle est confiante, optimiste et responsable. Telle est la réponse donnée par le premier livre blanc du pays sur le sujet, intitulé « Youth of China in the New Era » (La jeunesse chinoise dans la nouvelle ère) publié le mois dernier.