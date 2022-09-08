CGTN: почему Китай ускоряет исследования в области важнейших технологий

ПЕКИН, 8 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- «Всем привет. Я вышел из модуля. Чувствую себя хорошо», — заявил китайский тайконавт Чэнь Дун (Chen Dong), когда на прошлой неделе он вышел на космическую прогулку.

В пятницу (2 сентября) Чэнь и другой член экипажа Шэньчжоу-14 Лю Ян (Liu Yang) завершили все шестичасовые работы в открытом космосе, выполнив пятую космическую прогулку за пределами китайской орбитальной станции. Эта прогулка также стала первой за пределами недавно запущенного лабораторного модуля «Вэньтянь».

С 2020 года Китай успешно выполнил серию полетов, включая основной модуль космической станции Тяньхэ, пилотируемые космические аппараты Шэньчжоу-12 и Шэньчжоу-13, а также грузовые космические аппараты Тяньчжоу-2 и Тяньчжоу-3, что позволило добиться выдающегося прогресса в реализации космической программы Китая.

Не только в аэрокосмической сфере на протяжении последнего десятилетия китайские ученые стремятся к прорывам в развитии важнейших технологий в соответствии с призывом председателя КНР Си Цзиньпина к решительным усилиям по достижению прорывов в развитии важнейших технологий в ключевых областях.

Во вторник Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совершенствования новой общенародной системы мобилизации ресурсов для проведения исследований и разработок в области важнейших технологий, председательствуя на 27-м заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформы.

Си Цзиньпин отметил, что Китай должен оптимизировать распределение инновационных ресурсов на основе стратегических потребностей страны, укрепить стратегический научно-технический потенциал страны, значительно повысить систематическую способность к решению ключевых научно-технических проблем, а также развивать конкурентные преимущества и стратегическую инициативу в ряде важных областей.

Овладение важнейшими технологиями

«Важнейшие технологии невозможно купить, получить в подарок или выпросить», — заявил Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в Сианьский Институт оптики и прецизионной механики в 2015 году.

С 2012 года китайский президент подчеркивает важность научных инноваций и освоения важнейших технологий. В результате в области многих важнейших технологий были совершены прорывы, значительно приблизившие главную цель — превращение Китая в одну из ведущих мировых держав в области науки и техники.

Исследования и разработки в области важнейших технологий направлены на удовлетворение основных национальных потребностей. Ультрасовременные решения способствовали реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как мост Гонконг-Чжухай-Макао и железная дорога Сычуань-Тибет. Экологически чистое и эффективное использование морских месторождений нефти и газа, месторождений угля, а также разработка новых ядерных технологий имеют жизненно важное значение для обеспечения национальной энергетической безопасности.

Во время эпидемии COVID-19 Китай добился ряда прорывов в области вакцин, лекарств и тестирующих реагентов. Количество одобренных новых лекарственных средств класса I в Китае увеличилось с пяти до 2012 года до 79 в настоящее время.

Есть и ряд достижений, имеющих глобальное влияние. Например, Китай первым в мире наблюдал трехмерный квантовый эффект Холла и контролируемое складывание графена с атомной точностью, а также разработал первый в мире гетерогенный интегрированный мозгоподобный вычислительный чип «Тяньцзи».

Более широкая открытость миру

В прошлом году Китай объявил, что его Сферический радиотелескоп апертурой пятьсот метров (FAST), крупнейший в мире и самый чувствительный радиотелескоп с полной апертурой, будет открыт для всех ученых. До июня радиотелескоп FAST предоставил услуги по наблюдению для 27 научных проектов в 14 странах мира.

Открытие радиотелескопа FAST является одним из примеров того, что Китай серьезно расширяет круг друзей в науке и технике.

Выступая на совместной встрече общего собрания членов Китайской академии наук, Китайской инженерной академии (CAE) и национальном конгрессе Китайской ассоциации науки и техники (CAST) в прошлом году, Си Цзиньпин призвал китайских научно-технических работников содействовать открытости, доверию и сотрудничеству с международным научно-техническим сообществом, активно участвовать в решении основных проблем, с которыми сталкивается человечество, и стремиться к продвижению достижений научно-технического новаторства на благо большего числа стран и людей.

По данным Министерства науки и техники Китая, Китай наладил отношения сотрудничества в научно-технической области со 161 страной и регионом, подписал 115 межправительственных соглашений и присоединился более чем к 200 международным организациям и многосторонним механизмам.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-07/Why-China-is-speeding-up-research-on-core-technologies-1d8h2b5F89a/index.html

SOURCE CGTN