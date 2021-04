CGTN prezentuje nowy dokument o walce z terroryzmem w regionie Sinciang pt. „W cieniu wojny"

PEKIN, 12 kwietnia 2021 /PRNewswire/ -- Relacja CCTV+:

Na wielu platformach China Media Group w piątek rozpoczęła się emisja „W cieniu wojny", ostatniej części czteroodcinkowej produkcji China Global Television Network (CGTN), która stanowi zapis walki z terroryzmem w północno-zachodnim Regionie Autonomicznym Chin - Sinciang Ujgur.

Seria dokumentalna przedstawia trudną sytuację mieszkańców Sinciang mierzących się ze skutkami terroryzmu w regionie, odsłaniając historie kryjące się za dekadami walki.

„W cieniu wojny – Wyzwania związane z walką z terroryzmem w regionie Sinciang" - demaskuje ekstremistyczne myślenie i ukazuje wyzwania, przed którymi stoją Chiny w walce z terroryzmem w regionie Sinciang i poza nim. Film trwa 55 minut i składa się z czterech części: „Sieć", „Wrogowie wewnętrzni", „Podręczniki" i „Czarne ręce".

Zawierając sporo nieemitowanych nigdzie indziej wywiadów i materiałów filmowych udostępnionych po raz pierwszy, dokument opiera się na faktach, aby obalić kłamstwa krajów zachodnich o „nadmiernych działaniach antyterrorystycznych" i „ludobójstwie" w regionie Sinciang.

Materiał ujawnia metody stosowane przez siły ekstremistyczne i separatystyczne, w tym „ludzi o dwóch twarzach", wśród wysokich rangą urzędników regionu, a także w jaki sposób muzyka i materiały wideo propagujące brutalny terroryzm i zachęcające do nienawiści etnicznej przeniknęły do regionu. Oprócz tego materiał opowiada o trudnościach, z jakimi od dziesięcioleci mierzą się funkcjonariusze policji.

„Mimo że w ciągu ostatnich czterech lat w regionie Sinciangu nie odnotowano żadnego przypadku brutalnego terroryzmu, zachodnie media nigdy nie zaprzestały oczerniających ataków na Sinciang. Mamy gorącą nadzieję, że dzięki nowemu dokumentowi uda nam się przedstawić spokojne i obiektywne podejście do historii, aby pomóc światu zrozumieć prawdę o incydentach brutalnego terroryzmu w regionie Sinciang z różnych perspektyw" – powiedział Han Bin, główny reżyser „W cieniu wojny".

Zhou Weiping, badacz z Instytutu Chińskich Badań Pogranicza działającego w ramach Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, powiedział: „Dzięki żmudnym wysiłkom urzędników i mieszkańców regionu Sinciang w ciągu ostatnich czterech lat w regionie nie odnotowano żadnych incydentów związanych z brutalnym terroryzmem, co było bardzo trudne do osiągnięcia. Głównym celem najnowszego dokumentu jest opowiedzenie światu i ludziom, dlaczego walczymy z terroryzmem w Sinciang, co jest bardzo ważne".

Od 1990 do 2016 roku w tysiącach ataków terrorystycznych w regionie Sinciang zginęło wielu niewinnych ludzi i setki policjantów.

