CGTN presenta "The War in the Shadows", nuevo documental sobre la lucha contra el terrorismo en Xinjiang

Múltiples plataformas de China Media Group comenzaron el viernes a emitir "The War in the Shadows", el último episodio de una tetralogía producida por China Global Television Network (CGTN) que narra la lucha contra el terrorismo en la región autónoma de Xinjiang Uygur, en el noroeste de China.

Retrata la difícil situación de los residentes de Xinjiang que viven a través de las secuelas del terrorismo en la región, revelando las historias internas detrás de décadas de lucha.

"The war in the shadows: Challenges of fighting terrorism in Xinjiang" - expone el pensamiento extremista y los desafíos a los que se enfrentan los esfuerzos de China para hacer frente al terrorismo dentro y fuera de Xinjiang. La película tiene una duración de 55 minutos y consta de cuatro partes: "La red", "Enemigos dentro", "Los libros de texto" y "Las manos negras".

Con grandes cantidades de entrevistas e imágenes exclusivas publicadas por primera vez, el documental utiliza hechos para refutar las mentiras de los países occidentales de "sobre-antiterrorismo" y "genocidio" en Xinjiang.

Revela los métodos utilizados por las fuerzas extremistas y separatistas, incluida la "gente de dos caras" entre los funcionarios de alto rango de la región, así como cómo la música y los videos que abogaban contra el terrorismo violento e incitaban al odio étnico penetraron en la región. Además, también habla de las mismas dificultades en las que los agentes de policía han estado atrapados durante décadas.

"Aunque no ha habido ningún caso de terrorismo violento en Xinjiang durante los últimos cuatro años, los medios occidentales nunca han detenido sus ataques de desprestigio contra Xinjiang. A través de este nuevo documental, esperamos utilizar una actitud tranquila y objetiva para ver la historia, a fin de ayudar al mundo a entender las verdades de los incidentes violentos de terrorismo en Xinjiang desde varios niveles," dijo Han Bin, director de "The War in the Shadows."

Zhou Weiping, investigador del Institute of Chinese Borderland Studies bajo la Chinese Academy of Social Sciences dijo, "A través de arduos esfuerzos de funcionarios y residentes en Xinjiang, la región no vio incidentes violentos de terrorismo durante los últimos cuatro años, lo cual fue muy difícil de lograr. Y la clave del último documental es decirle al mundo y a la gente por qué luchamos contra el terrorismo en Xinjiang, lo cual es muy significativo."

Miles de ataques terroristas de 1990 a 2016 mataron a un gran número de personas inocentes y cientos de policías en Xinjiang.

Enlace al vídeo: https://youtu.be/0km8LuzDgy8

