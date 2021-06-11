CGTN: Роль образования в борьбе Китая с нищетой: никто не остается за бортом

Предотвращение перехода нищеты из поколения в поколение

В 1995 году Начальная школа Yangjialing Fuzhou Hope в городе Яньане провинции Шэньси на северо-западе Китая была реконструирована за счет пожертвований из города Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь на юго-востоке страны, после того как Си Цзиньпин, возглавлявший в то время фучжоуский комитет Партии, призвал местных предпринимателей оказать помощь в строительстве школ в слаборазвитых регионах страны.

«Не позволяйте детям проигрывать уже на старте», — заявил китайский лидер при посещении этой школы в 2015 году, подчеркнув, что образование является одним из ключевых факторов развития бедных районов.

Эта школа, в которой когда-то был только один учитель и одно классное помещение в подземелье, претерпела быстрые изменения благодаря поддержке правительства и общества. Сейчас она представляет собой четырехэтажное здание, оборудованное современными мультимедийными классными комнатами, а ее учащиеся могут бесплатно обедать в школе.

Согласно статистическим данным Министерства образования, опубликованным в 2020 году, в последние три года общий объем инвестиций Китая в образование, включая бесплатное питание и модернизацию школьных помещений, ежегодно увеличивался более чем на 8%.

Согласно правительственному информационному документу по борьбе с нищетой в Китае, опубликованному в апреле 2021 года, с 2013 года в стране реконструировано 108 тысяч школ в целях укрепления системы обязательного 9-летнего образования в бедных районах.

«Сокращение масштабов нищеты должно начинаться с сокращения масштабов невежества. Поэтому предоставление сельским детям хорошего образования является важной задачей в борьбе с нищетой, а также важнейшим средством, позволяющим остановить переход нищеты из поколения в поколение», — заявил Си Цзиньпин.

Сокращение разрыва в уровне образования

В отношении равных образовательных возможностей как основы социального равенства, Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность сокращения разрыва в образовательных ресурсах и качестве образования между сельскими и городскими районами.

В 13-й Пятилетке (2016-2020) на поддержку обязательного образования из центрального бюджета Китая были выделены субсидии в объеме около 749,5 млрд юаней (114,6 млрд долларов). По данным Министерства образования, 90% этих средств было инвестировано в сельские районы. Например, учащиеся из бедных сельских семей получали от правительства стипендию для поддержки их обучения.

В правительственном информационном документе по борьбе с нищетой в Китае, опубликованном в 2021 году, говорится о том, что случаев отчисления учащихся из-за финансовых трудностей в сельской местности зафиксировано не было. В настоящее время обязательное 9-летнее образование доступно для всех детей из бедных сельских семей, а показатель его завершенности в 2020 году составил 94,8%.

По мере перехода Китая на цифровые технологии в сфере образования интернет-инфраструктура также позволила сократить разрыв между уровнями образования в городах и сельских районах — доступ к Интернету имеют все начальные и средние школы по всей стране.

Учащиеся начальной школы Yangjialing Fuzhou Hope теперь могут обучаться в «интернет-классе», благодаря которому школа использует Интернет для совместного преподавания в режиме реального времени с партнерскими школами в крупных городах.

Кроме того, благоприятная политика способствует привлечению большего числа бедных учащихся и расширению занятости выпускников, а также помогает учащимся избавиться от нищеты за счет получения профессионально-технического образования.

Более 8 млн выпускников средних и старших школ из бедных семей прошли профессионально-техническую подготовку, 5,14 млн малообеспеченных учащихся получили высшее образование, а около 700 тысяч учащихся из вышеупомянутых сельских и бедных районов были зачислены в ведущие вузы страны.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-10/Education-in-China-s-fight-against-poverty-Leaving-no-one-behind-10XpqIElk1q/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=CcUM0b2VEJ8

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SOURCE CGTN