CGTN: сотрудничество России и Китая как «парадигма международных отношений в XXI веке»

«Модель сотрудничества в XXI веке»

Во время встречи Си Цзиньпин подчеркнул важность стабильного развития двусторонних отношений и тесного сотрудничества в различных сферах между двумя странами.

Он высоко оценил ту поддержку, которую Россия оказывает Китаю при защите его основных национальных интересов, а также отметил усилия России по недопущению появления разногласий между двумя странами.

В этом году исполняется 20 лет со дня подписания Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны решили продлить его еще на пять лет, внеся поправки в духе времени, как подчеркнул Си Цзиньпин.

Россия и Китай обязались поддерживать друг друга в вопросах, касающихся защиты их основных интересов и национального достоинства.

Си Цзиньпин заявил, что готов принять участие в разработке нового плана двустороннего сотрудничества на основе текущих достижений двух стран, стремясь поддержать дальнейшее укрепление отношений на высоком уровне.

Новые рекорды в двусторонней торговле

Говоря о торговых отношениях, Си Цзиньпин уделил особое внимание их потенциалу и усилиям российской власти по дальнейшему развитию торговли. В первые девять месяцев 2021 года товарооборот между Китаем и Россией превысил 100 млрд долл. США.

По словам Си Цзиньпина, объем двусторонней торговли за год вполне может поставить рекорд.

В ноябре завершился Год российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Как отметил Си Цзиньпин, за этот период был успешно реализован ряд крупных стратегических проектов, а также усилился синергетический эффект взаимодействия между инициативой «Один пояс и один путь» и Евразийским экономическим союзом.

Стремление к общему развитию на основе сотрудничества

Китайский лидер призвал обе стороны вместе использовать возможности для дальнейшего развития в таких областях, как энергетика и сдерживание пандемии COVID-19.

Китай и Россия должны активнее сотрудничать в сфере производства новой энергии, одновременно укрепляя отношения в области традиционной и ядерной энергетики, а также возобновляемых источников энергии, уверен Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин упомянул Глобальную инициативу развития, которую он предложил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По его мнению, решение рыночных проблем, с которыми сталкиваются во всем мире, в особенности в странах, где только формируются рыночные отношения, или в развивающихся странах, способствует повышению общего благосостояния. Данная инициатива также призвана ускорить реализацию целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, добавил он.

Отметив совместные усилия России и Китая по борьбе с COVID-19, Си Цзиньпин заявил, что подобное тесное сотрудничество не только придает новый смысл двусторонним отношениям, но и способствует глобальной борьбе с пандемией.

Владимир Путин собирается посетить зимние Олимпийские игры 2022 года

Глава Китая сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным в Пекине, куда он прибудет для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.

Китай планирует провести Олимпиаду «эффектно и безопасно». По словам Си Цзиньпина, КНР воспользуется этой возможностью для расширения спортивных обменов между двумя странами.

Визит Путина станет первой личной встречей между двумя лидерами за последние два года. Си Цзиньпин надеется обменяться мнениями по поводу развития двусторонних отношений, а также по ряду международных и региональных вопросов.

Си Цзиньпин с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным по случаю зимних Олимпийских игр и готов к сотрудничеству с ним «ради общего будущего» и открытия новой главы в постпандемических отношениях Китая и России.

Демократия — это общечеловеческая ценность

Говоря о миссии Китая, Си Цзиньпин назвал ее «одновременно грандиозной и простой», поскольку она направлена на улучшение жизни всего китайского народа. «Люди превыше всего — это фундаментальный принцип нашей философии управления», — заявил он.

Глава Китая выступил против гегемонии и менталитета времен холодной войны во имя «мультилатерализма» и «правил», отметив, что некоторые силы пытаются вмешиваться во внутренние дела России и Китая, используя в качестве оправдания «демократию» и «права человека».

Си Цзиньпин считает, что обеим странам необходимо координировать действия и развивать сотрудничество в международной сфере для защиты своих интересов в области безопасности и совершенствования международной системы управления.

Подчеркнув, что демократия является общечеловеческой ценностью, Си Цзиньпин заявил, что только народ может судить об уровне демократии в своей стране.

Китай стремится укрепить сотрудничество с Россией в этом направлении, чтобы поддержать правильное восприятие демократии и защитить законное право всех стран на выбор подходящего формата.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-15/Xi-Putin-virtual-meeting-begins-160OTxkyFr2/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=rVzkD7MYfLM

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SOURCE CGTN