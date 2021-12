CGTN: więzi Chiny-Rosja - paradygmat stosunków międzynarodowych w XXI w.

„Model współpracy w XXI w."

Podczas spotkania Xi zwrócił uwagę na łagodny rozwój stosunków dwustronnych i bliska współpracę między oboma państwami na różnych polach.

Mówił przede wszystkim o rosyjskim wsparciu dla Chin w obronie kluczowych interesów państwa i przeciwstawianiu się próbom skłócenia obu państw.

Odnosząc się do faktu, że w tym roku przypada 20. rocznica podpisania przez Chiny i Rosję Traktatu o przyjaźni dobrosąsiedzkiej i współpracy, a obie strony zdecydowały o przedłużeniu traktatu na kolejne pięć lat, Xi powiedział, że przedłużeniu temu towarzyszy nowy duch i nowe treści.

Oba państwa będą usilnie wspierać się wzajemnie w kwestii kluczowych interesów i bronić narodowej godności oraz wspólnych interesów, podkreślił Xi.

Powiedział, że jest gotowy do nawiązania z Putinem współpracy zmierzającej do przygotowania nowego planu współpracy dwustronnej opartej na tym, co obie strony osiągnęły w tym roku, a co przyczyni się do przeniesienia ich stosunków na wyższy poziom.

Nowy rekord w wartości dwustronnej współpracy handlowej

Mówiąc o dwustronnej współpracy handlowej, Xi podkreślił niezwykłą siłę polityczną i ogromny potencjał, którego przejawem jest fakt, że wartość współpracy handlowej między Chinami a Rosją w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. po raz pierwszy sięgnęła kwoty 100 mld USD.

Wygląda na to, że cały rok będzie rekordowym rokiem pod względem wartości dwustronnej współpracy handlowej, powiedział Xi.

Odnosząc się do chińsko-rosyjskiego Roku innowacji naukowych i technologicznych, który dobiegł końca w listopadzie, Xi wspomniał o bezproblemowym wdrożeniu wielu strategicznych projektów w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi oraz o umocnieniu w tym okresie Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Dążenie do wspólnych osiągnięć w ramach współpracy

Chiński prezydent wezwał również obie strony do podzielenia się możliwościami rozwoju, a jednocześnie podkreślił współpracę dwustronną w dziedzinie energii i walki z pandemią COVID-19.

Xi powiedział, że Chiny i Rosja powinny zintensyfikować współpracę w sektorze nowej energii i skonsolidować współpracę dotyczącą tradycyjnych źródeł energii, a także energetyki jądrowej i energii ze źródeł odnawialnych.

Odnosząc się do Inicjatywy na Rzecz Globalnego Rozwoju zaproponowanej podczas 76-ej sesji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych, Xi powiedział, że koncentracja na światowych wyzwaniach rynkowych, zwłaszcza tych stojących przed nowymi rynkami i państwami rozwijającymi się, leży w dobrze pojętym interesie publicznym. Dodał również, że Inicjatywa ma na celu przyspieszenie wdrożenia do 2030 r. Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Omawiając współpracę między Chinami i Rosją na rzecz walki z pandemią COVID-19 Xi stwierdził, że bliska współpraca nie tylko nadaje nowy sens stosunkom dwustronnym, ale także przyczynia się do światowej walki z pandemią.

Putin obiecał wziąć udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022

Xi podkreślił, że z niecierpliwością oczekuje na wizytę Putina i jego udział w ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Podkreślając, że Chiny zorganizują „spokojne, bezpieczne i wspaniałe" Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Xi wyraził również gotowość do wykorzystania tego wydarzenia do wzmocnienia współpracy między oboma państwami w dziedzinie sportu.

Ponieważ wizyta Putina będzie pierwszym od dwóch lat osobistym spotkaniem obu liderów Xi powiedział, że oczekuje dogłębnej wymiany poglądów na temat stosunków dwustronnych oraz podstawowych problemów międzynarodowych i regionalnych.

Xi powiedział, że oczekuje „wspólnego świętowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich" i jest gotów nawiązać z Putinem współpracę „na rzecz wspólnej przyszłości", aby razem otworzyć nowy rozdział w postpandemicznych stosunkach między Chinami i Rosją.

Demokracja – wartość wspólna dla ludzkości

Wyjaśniając misję Chin Xi powiedział, że jest ona „bardzo ważna, a zarazem prosta", ponieważ dotyczy przede wszystkim zagwarantowania lepszych warunków życia wszystkim obywatelom Chin. „Podstawową filozofią leżącą u podstaw naszych rządów jest przekonanie, że najważniejsi są ludzie" – stwierdził.

Chiński prezydent sprzeciwił się hegemonicznym ruchom i mentalności zimnej wojny stosowanej w imię „wielonarodowości" i „zasad", a także wskazał, że pewne siły próbowały zaburzyć stosunki wewnętrzne między Chinami i Rosją w imię „demokracji" i „praw człowieka".

Wezwał oba państwa do zwiększenia koordynacji i współpracy w sprawach międzynarodowych, aby dzięki nim chronić interesy w zakresie bezpieczeństwa tych państw i wywrzeć wpływ na globalny system rządów.

Podkreślając, że demokracja jest wspólną wartością całej ludzkości, Xi powiedział, że tylko obywatele, a nie obce państwo, mogą ocenić, czy ich własny kraj jest demokratyczny.

Chiny są gotowe rozwinąć współpracę z Rosją w tym względzie, aby utrzymać właściwy pogląd na demokrację i bronić „słusznych praw wszystkich państw do dążenia do demokracji".

https://news.cgtn.com/news/2021-12-15/Xi-Putin-virtual-meeting-begins-160OTxkyFr2/index.html

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=rVzkD7MYfLM

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN