CGTN: Die Beziehungen zwischen China und Russland - „ein Paradigma der internationalen Beziehungen im 21. Jahrhundert"

PEKING, 16. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Die engen Beziehungen zwischen China und Russland werden immer stärker, da die beiden Länder gemeinsam beispiellose globale Herausforderungen wie die COVID-19-Pandemie meistern.

Die Stärkung der Bindungen lässt sich an dem virtuellen Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Mittwoch ablesen, bei dem die beiden Staatsoberhäupter die Beziehungen als „ein Paradigma der internationalen Beziehungen im 21. Jahrhundert" bezeichneten und versprachen, sie in jeder Hinsicht weiter auszubauen.