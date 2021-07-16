CGTN: США занимают 1-е место в рейтинге устойчивости к COVID-19 -- это просто смешно

Как заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь (Zhao Lijian), так называемый рейтинг устойчивости к Covid не имеет ничего общего с наукой и жизнью, без колебаний выводя из рассмотрения такие показатели, как число подтвержденных случаев заболевания и смертельных случаев. Кроме того, такие меры как самоизоляция, а также введение и снятие карантина рассматриваются в качестве негативных факторов. Такие явно искаженные установки вызвали множество насмешек со стороны интернет-пользователей.

«Хороший пример штатовской исключительности», — так выразился один из пользователей Twitter Рикар Риледер (Ricard Reeleder).

В докладе говорится, что быстрое внедрение американской вакцины на основе матричной РНК остановило наихудшую в мире эпидемию. Тогда в какой стране ежедневные показатели подтвержденных случаев заболевания и смертности ошеломили весь мир прошлой осенью?

Многие люди усомнились в логике, на которой основывается данный рейтинг:

Пользователь Twitter по имени Уильям Каминг (William Cuming) прокомментировал это так: «Удивляет то, как в эпоху твитосферы у нас может быть такая короткая память. США, занимающие 1-е место, строили импровизированные морги из-за количества умирающих людей... и, тем не менее, они оказались лучшими в рейтинге. Этот анализ по меньшей мере подрывает репутацию этой информационной службы».

Еще памятны те дни, когда правительство США, не сумев сдержать распространение пандемии, всячески старалось обвинить и дискредитировать Китай с целью отвлечения внимания, игнорируя при этом рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и мирового научного сообщества.

С момента начала пандемии COVID-19 научное сообщество целеустремленно отслеживает происхождение вируса. По словам ВОЗ, утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна». Однако США отказались согласиться с этим и неоднократно искажали истину, уводя исследовательскую работу в «политическую трясину».

В связи с тем что конспирологическая теория утечки COVID-19 из лаборатории получает очередной импульс со стороны Запада, может ли научное сообщество защитить от нее правду?

Возвращаясь к рейтингу, наблюдательные люди должны выносить свои собственные справедливые суждения. И проамериканский рейтинг Bloomberg должен выглядеть таким, какой он есть — объектом для насмешек.

https://news.cgtn.com/news/2021-07-15/U-S-ranks-No-1-on-COVID-19-resilience-report-What-a-joke--11UQxVnU2Ws/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=pM3UbSxxpBY

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1575462/How_long_U_S_live_a_bubble_CGTN.jpg

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SOURCE CGTN