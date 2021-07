CGTN : Selon un rapport sur la résilience des pays dans la lutte contre la COVID-19, les États-Unis se classent au premier rang. Quelle plaisanterie !

Comme l'a dit Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, le soi-disant classement de la résilience des pays dans leur lutte contre la COVID-19 ne tient pas compte de la science et de la vie, et Bloomberg n'a même aucun scrupule à supprimer des indicateurs comme le nombre de cas confirmés et de décès. Le rapport considère également le confinement et les politiques de gestion de la période de quarantaine à l'entrée et à la sortie du pays comme des facteurs négatifs. Ce classement manifestement faussé a été tourné en ridicule par de nombreux internautes.