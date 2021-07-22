CGTN выбирает 200 ведущих игроков со всего мира
Jul 22, 2021, 07:35 ET
ПЕКИН, 22 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- После трехмесячной глобальной охоты за талантами, которая охватывала 130 стран и регионов и за период с апреля 2021 года собрала тысячи онлайн-заявок, компания CGTN во вторник объявила список 200 лучших кандидатов для участия во втором раунде кампании Media Challengers. Наряду с объявлением 200 ведущих игроков, также были заявлены 30 профессиональных судей со всего мира, включая экспертов и ученых в области средств массовой информации, руководителей авторитетных медийных организаций, а также многих лидеров общественного мнения и лидеров отрасли.
Начав свою миссию по поиску репортеров нового поколения, работающих в прямом эфире, телеканал CGTN приветствовал докладчиков, диджеев, подкастеров, авторитетов социальных сетей и начинающих рассказчиков со всего мира, чтобы они представили трехминутные видеоролики, рассказывающие о том, почему им следует предоставить эту уникальную возможность стать лицом и голосом телеканала CGTN.
Получив огромное количество видеороликов, которые в общей сложности насчитывали свыше 100 часов и представляли разнообразный спектр знаний и специализаций создателей контента по всему миру, жюри из 40 профессиональных судей из СМИ и индустрии развлечений ознакомилось с первым раундом заявок в 12 прослушиваниях для включения в список всего лишь 200 кандидатов.
Теперь 200 лучших из них примут участие в следующем раунде видеосоревнований, демонстрируя свои уникальные навыки рассказа, редактирования и презентации. Самое главное, им будет предложено продемонстрировать свою способность привлекать зрителей, благодаря своим динамичным личностям и свежим идеям.
Мероприятие Media Challengers, начавшееся 8 апреля 2021 года, нацелено на поиск талантливых и перспективных медиаспециалистов со всего мира. Представители компании Media Challengers, включенные в окончательный список, получат возможность пройти профессиональное мультимедийное обучение и получить доступ к ресурсам, а также войти в официальную базу данных по талантам CGTN, чтобы стать штатными или внештатными репортерами и вести репортажи непосредственно из мест происшествия. В конце конкурса Победители могут также получить предложения о работе в штаб-квартире CGTN в Пекине или в трех региональных производственных центрах, расположенных в Вашингтоне, Лондоне и Найроби.
По мере продолжения соревнования следующие видеоролики 200 ведущих представителей СМИ можно посмотреть на пяти крупнейших платформах партнеров по всему миру, включая Weibo, Bilibili, Yangshipin, Facebook, YouTube, LinkedIn и Variety China.
https://news.cgtn.com/news/2021-07-20/CGTN-selects-Top-200-Media-Challengers-globally-122GhNacl6o/index.html
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=_9dKbk8c4eM
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1578773/Image1.jpg
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SOURCE CGTN
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