CGTN wybiera 200 najlepszych zgłoszeń z całego świata w konkursie Media Challengers

Podejmując misję wyłonienia kolejnej generacji reporterów, CGTN zaprosiła prezenterów, DJ-ów, podcasterów, influencerów z mediów społecznościowych i aspirujących autorów z całego świata do nadsyłania trzyminutowych nagrań wideo pokazujących, dlaczego to właśnie oni powinni zostać wzięci pod uwagę, by ostatecznie otrzymać szansę zostania nową twarzą i głosem CGTN.