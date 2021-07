CGTN seleciona Top 200 Media Challengers em todo o mundo

BEIJING, 21 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Após uma caçada de talentos global que durou três meses, atravessou 130 países e regiões e contou com milhares de inscrições on-line desde abril de 2021, a CGTN anunciou na terça-feira a lista dos 200 primeiros candidatos à segunda rodada da campanha Media Challengers. Juntamente com o anúncio dos 200 primeiros selecionados, 30 juízes profissionais do mundo todo, incluindo especialistas e acadêmicos da área da mídia, executivos de organizações de mídia de renome e muitos líderes da opinião popular e líderes do setor, também foram apresentados.