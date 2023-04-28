CGTN: World Data Forum призывает к управлению данными для устойчивого развития

ПЕКИН, 28 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- World Data Forum (WDF) (Всемирный форум данных) Организации Объединенных Наций (ООН), завершившийся в четверг в городе Ханчжоу, расположенном в провинции Чжэцзян на востоке Китая, призвал к совершенствованию управления данными и расширению сотрудничества между правительствами для создания устойчивого будущего.

"Сегодня, в XXI веке, данные являются тем, чем была нефть в XX веке – движущей силой развития и прогресса, – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – Данные, при ответственном использовании, составляют основу устойчивого будущего".

В рамках форума Китай поделился своим опытом в сфере управления данными и пообещал внести больший вклад в глобальное управление данными путем организации большего количества международных тренингов и содействия развитию UN Global Platform (Глобальная платформа ООН) для Big Data China Hub (Китайское хранилище больших данных).

В своем поздравительном послании участникам форума председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с другими странами, чтобы помочь в реализации "Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" посредством управления данными.

По словам Си Цзиньпина, Китай также готов к углублению международного сотрудничества в сфере обработки данных в рамках Глобальной инициативы в области развития (Global Development Initiative).

Цифровая трансформация, которая работает

Китайское правительство работает над цифровой трансформацией и помогает предприятиям делать то же самое с большими данными.

В рамках National Bureau of Statistics (NBS) (Национальное бюро статистики) Китая проводится перепись населения, сельского хозяйства, экономики и других сфер. Собранные данные позволяют бюро выявлять острые социальные проблемы, анализировать экономику и представлять ключевые факты для принятия политических решений.

Технология обработки данных также способствовала прогрессу в логистической отрасли Китая, позволив предприятиям прогнозировать будущие рабочие нагрузки и распределять персонал и технику еще до получения заказов. В результате чего логистическая цепь оптимизирована для перевозки большего количества товаров при использовании тех же ресурсов.

По словам Шайда Бади (Shaida Badiee), управляющего директора и соучредителя Open Data Watch, американской некоммерческой организации, объединяющей экспертов в области данных, Китай не только вкладывает ресурсы в технологии обработки данных внутри страны, но и предоставляет техническую поддержку другим государствам.

Сотрудничество в интересах более экологичного будущего

Более экологичное будущее для всего мира не может быть достигнуто усилиями только одной страны, а стратегия Китая по обработке больших данных требует прочного сотрудничества с остальным миром.

Китай является надежным партнером Статистического отдела ООН, помогая ему в реализации проектов в области обработки данных и проведении тренингов, по словам помощника директора отдела, Франчески Перуччи (Francesca Perucci).

Руководитель NBS Кан И (Kang Yi) заявил, что Китай серьезно относится к открытости статистики и будет делиться передовыми технологиями обработки данных с другими развивающимися странами.

Он добавил, что Китай будет проводить больше международных тренингов через инвестиционные трасты и активно участвовать в исследованиях и разработках Глобальной платформы ООН для больших данных, чтобы повысить вклад Китая в глобальное управление данными.

Ссылка: https://news.cgtn.com/news/2023-04-27/World-Data-Forum-calls-for-data-governance-for-sustainable-development-1jlJGCwgVTa/index.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2065463/image_5009787_3174463.jpg

SOURCE CGTN