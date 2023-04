CGTN: Fórum Mundial de Dados pede governança de dados para o desenvolvimento sustentável

PEQUIM, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Fórum Mundial de Dados (em inglês: World Data Forum, WDF) da Organização das Nações Unidas (ONU), concluído na quinta-feira na cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, no leste da China, pediu uma melhor governança de dados e mais cooperação entre os governos para ajudar a criar uma futuro sustentável.

"Hoje, no século XXI, os dados representam o que o petróleo representou no século XX – um motor de desenvolvimento e progresso", disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. "Os dados – quando usados com responsabilidade – são a base de um futuro sustentável."

A China compartilhou sua experiência com governança de dados no fórum e prometeu contribuir mais para a governança global de dados organizando mais treinamentos internacionais e promovendo o desenvolvimento da Plataforma Global da ONU para Big Data China Hub.

Em sua mensagem de felicitações ao fórum, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que o país está disposto a trabalhar com outros países para ajudar a implementar a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável por meio da governança de dados.

A China também está disposta a aprofundar a cooperação internacional de dados no âmbito da Iniciativa de Desenvolvimento Global, disse Xi.

Transformação digital que funciona

O governo chinês vem trabalhando na transformação digital e ajudando as empresas a fazerem o mesmo com big data.

O Escritório Nacional de Estatísticas (em inglês: National Bureau of Statistics, NBS) da China vem realizando censos sobre a população, agricultura, economia do país, entre outras áreas. Os dados coletados permitem que a agência identifique os principais problemas sociais, analise a economia e forneça fatos importantes para a elaboração de políticas.

A tecnologia de dados também proporcionou grande conveniência para o setor de logística da China, permitindo que as empresas prevejam cargas de trabalho futuras e aloquem pessoal e equipamentos antes mesmo que os pedidos cheguem. Como resultado, a cadeia de logística é otimizada para transportar mais mercadorias com os mesmos recursos.

A China não está apenas colocando recursos em tecnologia de dados no país, mas também oferecendo suporte técnico para outros países, de acordo com Shaida Badiee, diretor administrativo e cofundador da Open Data Watch, uma organização sem fins lucrativos de especialistas em dados com sede nos EUA.

Cooperar para um futuro mais verde

Um futuro mais verde para o mundo não será alcançado apenas com o esforço de um país, e a estratégia da China em big data requer uma cooperação sólida com o resto do mundo.

A China tem sido um forte parceiro da Divisão de Estatística da ONU, ajudando a divisão a implementar projetos de dados e sessões de treinamento, de acordo com Francesca Perucci, diretora assistente da divisão.

Kang Yi, chefe do NBS, disse que a China leva a sério a abertura das estatísticas e compartilhará tecnologia de dados avançada com outros países em desenvolvimento.

A China realizará mais sessões de treinamento internacional por meio de fundos de investimento e se envolverá profundamente na pesquisa e desenvolvimento da Plataforma Global da ONU para Big Data, de modo a tornar mais proeminente a contribuição da China para a governança global de dados, acrescentou.

Link: https://news.cgtn.com/news/2023-04-27/World-Data-Forum-calls-for-data-governance-for-sustainable-development-1jlJGCwgVTa/index.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2065463/image_5009787_3174463.jpg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN