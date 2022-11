CGTN: Xi Jinping e Joe Biden mantêm conversas intensas, sinceras e construtivas em Bali

PEQUIM, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A China e os Estados Unidos concordaram em manter a comunicação estratégica e realizar consultas regulares durante o encontro pessoal dos líderes dos países na segunda-feira para traçar a direção futura do que é amplamente visto como a relação bilateral de maior importância no mundo.

O presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA Joe Biden descreveram seu encontro na ilha resort de Bali da Indonésia na véspera da cúpula do G20 como "intensa, sincera e construtiva."

Os líderes, que concordaram em manter contato regular, instruíram suas equipes a acompanhar e implementar prontamente os importantes entendimentos comuns alcançados entre eles e a adotar medidas concretas para retomar as relações entre a China e os EUA no novamente no caminho do desenvolvimento constante.

Taiwan, "a primeira linha vermelha"

Durante as primeiras conversas presenciais entre os dois líderes desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021, Xi deixou claro a posição da China sobre a questão de Taiwan.

Descrevendo-a como "o núcleo dos principais interesses da China" e o alicerce da base política das relações entre a China e os EUA, ele alertou que a questão de Taiwan é a primeira linha vermelha que não deve ser ultrapassada em laços bilaterais.

Xi incentivou os EUA a agirem com a garantia de Biden de que Washington não apoie a "independência de Taiwan" e não tenha intenção de usar Taiwan como uma ferramenta para buscar vantagens na concorrência com a China ou para conter a China.

Biden reiterou que os Estados Unidos não apoiam a "independência de Taiwan", não apoiam "duas Chinas" ou "uma China, uma Taiwan".

Intenções estratégicas da China "abertas e transparentes"

A reunião entre os dois chefes de estado aconteceu semanas após a conclusão do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh).

Refletindo sobre o congresso e seus resultados, Xi disse que as políticas interna e externa do PCCh e do governo chinês são abertas e transparentes, com intenções estratégicas claramente declaradas e transparentes e grande continuidade e estabilidade.

A China não busca mudar a ordem internacional existente ou interferir nos assuntos internos dos EUA e não tem a intenção de desafiá-la ou desalojá-la, disse ele.

A rede de proteção e segurança mais importante para as relações China-EUA é observar as normas básicas das relações internacionais e os três comunicados conjuntos a China e os EUA, enfatizou Xi.

Biden observou que conhece o Presidente Xi há muitos anos e manteve a comunicação regular, mas disse que nada substitui uma reunião presencial.

Ele parabenizou Xi por sua reeleição como secretário-geral do Comitê Central do PCCh e disse que, como dois grandes países, os Estados Unidos e a China têm a responsabilidade de manter um relacionamento construtivo.

Biden reafirmou que uma China estável e próspera é boa para os EUA e para o mundo, dizendo que Washington respeita o sistema da China, não busca modificá-lo e não está buscando uma nova guerra fria nem revitalizar alianças contra a China.

