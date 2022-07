Chad Reed junta-se a Ken Roczen e a um grupo de pilotos de elite no Campeonato Mundial de Supercross da FIM de 2022.

O superastro australiano e mundial do supercross Chad Reed confirmou sua participação, após um período de afastamento, para concorrer a seu terceiro título do Campeonato Mundial de Supercross da FIM, na categoria WSX (450 cc). Chad Reed vai juntar-se à MDK Motorsports, consagrada equipe americana de supercross.

"Oportunidades como o WSX não aparecem todos os dias. Após dois anos de afastamento, tenho uma nova perspectiva de competir no mais alto nível. Estou muito motivado a voltar a pilotar, com a mentalidade esportiva e pronto para competir para vencer em outubro", disse Chad Reed. "Não corro em Melbourne desde 2019, então será uma experiência fantástica poder retornar lá em outubro e competir com os melhores pilotos do mundo da atualidade. Será uma experiência épica competir em um Campeonato Mundial organizado pela FIM."

O campeão australiano vai se juntar a um seleto grupo de pilotos de elite, incluindo o atual número dois do mundo, o alemão Ken Roczen, o número dez do mundo, Justin Brayton, Vince Friese, Cole Seely, além de outros dos EUA, aos ídolos do Reino Unido Dean Wilson (Escócia) e Max Anstie (Grã-Bretanha), frente a frente com o restante do grupo formado por pilotos da França, da Itália, do Brasil e de outros países.

"A chegada da lenda do supercross, bicampeão mundial da FIM e bicampeão mundial Chad Reed ao grupo de dez equipes e 40 pilotos de primeira classe é incrível", disse Adam Bailey, diretor administrativo de automobilismo da SX Global. "Ele agrega ainda mais a um grupo repleto de astros do supercross, formado pelos melhores pilotos do mundo, e será ótimo vê-lo ao lado de personalidades como Roczen e Brayton. A disputa do WSX é o futuro do supercross mundial."

