HAMILTON, Bermudas, 7 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a Chainproof é lançada como a primeira provedora de seguros para contratos inteligentes regulamentada do mundo.

A Chainproof foi incubada pela Quantstamp, uma auditoria líder em segurança de blockchain que garantiu mais de US$ 200 bilhões em risco de ativos digitais. Com investimento semente e suporte fundamental do SOMPO Light Vortex e respaldo de resseguro da Munique Re, a Chainproof preenche os mundos do seguro tradicional e de finanças descentralizadas (DeFi). Até julho de 2022, a Chainproof pretende oferecer cobertura de seguros licenciada de nível institucional para contratos inteligentes de código aberto e não custodiados em blockchains públicas descentralizadas[1].

O mundo DeFi em rápido crescimento tem mais de US$ 70 bilhões de valor total bloqueado, um aumento de 6.000% em relação a dois anos atrás, de acordo com https://defillama.com. No entanto, esse crescimento tem um risco significativo à medida que hackeamentos e explorações de contratos inteligentes ocorreram várias vezes no passado recente. Além disso, as seguradoras tradicionais geralmente não possuem os dados históricos e o conhecimento técnico necessários para subscrever adequadamente os seguros relacionados aos contratos inteligentes. À medida que os gestores de ativos continuam a buscar soluções críveis para proteger a parte crescente de criptomoedas de seu portfólio, a falta de seguro regulado impede que a DeFi atinja a adoção tradicional. O conhecimento técnico e a profunda compreensão do ecossistema web3 da Quantstamp permitem que a Chainproof identifique os bons riscos neste setor de mercado. Ao combinar forças com a SOMPO e a Munich Re, líderes globais em (res)seguros, a Chainproof está preparada para se tornar a provedora líder mundial de seguros para contratos inteligentes regulamentados.

"A SOMPO tem orgulho de ser uma parceira fundamental da Chainproof, uma provedora de seguros pioneira para a crescente economia DeFi", disse Koichi Narasaki, CEO da SOMPO Light Vortex e CEO da SOMPO Holdings. "A Chainproof representa a vanguarda das soluções de seguros regulamentadas para o mundo inovador da Web3."

"A Quantstamp e a Chainproof oferecem a experiência específica em avaliação de riscos que é necessária para navegar pelo mercado emergente de seguros DeFi. Os investidores institucionais também poderão ter sucesso no setor de DeFi, se forem cobertos por seguros regulamentados, que apoiamos por meio de resseguro." diz Andre Knoerchen, diretor de novas subscrições tecnológicas, de Munique Re.

"Estamos honrados por termos termos recebido a confiança de parceiros ilustres no setor de seguros tradicional, como a SOMPO e a Munich Re. Tendo em vista que não existe um sistema de contrato inteligente 100% seguro, consideramos o produto oferecido pela Chainproof para investidores institucionais que desejam navegar pelo espaço DeFi com segurança", disse Sebastian Banescu, CEO da Chainproof.

A Chainproof tem orgulho de ser apoiada por alguns dos principais nomes do Web3, incluindo Compound, Aave, Lido, Synthetix, Kyber, Amber Group, MakerDAO, Badger, DeFi Alliance, The Graph, Coinlist, Zynga, Illuvium, Hashgraph, Rally, Celo, Polygon, Blockfolio, Dapper Labs, e mais.

Disponível apenas em determinadas jurisdições. A Chainproof está atualmente licenciada pelo programa Bermuda Monetary Authority Sandbox com licença IGB.

