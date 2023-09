ChainUp célèbre son 6e anniversaire et présente les innovations en matière de blockchain au-delà des actifs numériques

SINGAPOUR, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ChainUp, un pionnier et leader mondial de l'industrie de la blockchain basé à Singapour, a célébré son sixième anniversaire avec plus de 500 partenaires commerciaux au Ce La Vi de Singapour. Lors de la célébration, le fondateur et directeur général de ChainUp, Sailor Zhong, a déclaré : « Six ans d'histoire dans l'industrie de la blockchain démontrent notre résilience, notre innovation et notre approche tournée vers l'avenir. Pour l'avenir, nous nous engageons à façonner un environnement d'actifs numériques fiable, transparent et inégalé. ChainUp vise à promouvoir les solutions blockchain au-delà des applications d'actifs numériques et à combler le fossé entre les marchés d'actifs numériques et la finance traditionnelle (TradFi) pour accroître l'efficacité et l'efficience du marché. »

La Renaissance des DEX

Alors que la finance décentralisée (DeFi) prend de l'importance et s'attache à rendre le contrôle aux utilisateurs, l'un des secteurs touchés par la DeFi sont les bourses où les cryptomonnaies sont négociées. Des données de CoinMarketCap révèlent que les volumes d'échange sur les bourses décentralisées (DEX) ont atteint 1 200 milliards de dollars en 2022, soit une croissance de 340 % sur 12 mois. Cependant, des facteurs tels que de mauvaises expériences utilisateur ont entravé le taux d'adoption des DEX. Reconnaissant cette tendance, ChainUp a mis à jour sa solution de DEX en marque blanche en incorporant des fonctionnalités avancées, en renforçant sa sécurité, en améliorant sa liquidité et en visant à fournir une expérience de trading décentralisée équivalente aux bourses centralisées (CEX) couramment utilisées.

Former une passerelle entre la TradFi et le marché des actifs numériques

Le secteur financier traditionnel progresse très prudemment sur les actifs numériques. Alors qu'un nombre croissant d'institutions se penchent sur la tokenisation des actifs pondérés en fonction des risques, elles libèrent une liquidité inégalée dans un environnement commercial sans frontières. Dans le cadre de cette évolution, les solutions RWA de ChainUp émergent comme pionnières dans l'industrie, offrant des protocoles de tokenisation robustes, une intégration transparente et une sécurité renforcée, comblant le fossé entre la TradFi et l'avenir numérique avec une finesse inégalée.

Minimiser les risques et maximiser la sécurité

Le portefeuille MPC de ChainUp révolutionne la sécurité des cryptomonnaies en intégrant la technologie MPC avec une isolation matérielle avancée, assurant ainsi une sécurité et un cryptage optimaux des données. Le portefeuille offre des mécanismes dynamiques de rafraîchissement des clés, une compatibilité indépendante de la chaîne et élimine les vulnérabilités à point unique. Avec une gestion multiadresses efficace et l'assistance d'experts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les utilisateurs bénéficient d'un contrôle total des actifs, d'une évolutivité et d'une rentabilité, le tout sous un même toit.

Conformité : Le principe directeur

Naviguer à travers les réglementations mondiales dans le secteur de la blockchain peut être complexe. Trustformer, la filiale KYT de ChainUp, offre une tranquillité d'esprit aux entreprises qui font face à des défis liés à la conformité. Les solutions avancées de ChainUp en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) témoignent de leur engagement en faveur d'un environnement blockchain plus sécurisé.

Pour des informations détaillées sur les solutions innovantes de ChainUp, veuillez consulter : https://www.chainup.com?channel=pr&type=article

À propos de ChainUp

Basé à Singapour, ChainUp est un fournisseur mondial de solutions technologiques blockchain de bout en bout couvrant le développement d'infrastructures et le soutien des écosystèmes. Avec pour mission de renforcer les entreprises grâce à la technologie blockchain, les solutions innovantes et conformes de ChainUp comprennent l'échange d'actifs numériques, le KYT, le trading NFT, le portefeuille, la liquidité, l'infrastructure Web3.0, la conservation des actifs numériques, les offres de jetons de sécurité et plus encore. Créé en 2017, ChainUp possède des bureaux dans le monde entier, desservant plus de 1 000 clients dans 30 pays et touchant plus de 60 millions d'utilisateurs finaux.

