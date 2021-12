Chairman da Unilumin declara doação de 11 milhões de ações para a Unilumin Foundation

SHENZHEN, China, 10 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa de Shenzhen líder global de LED, o Unilumin Group, emitiu um comunicado público. O Chairman da Unilumin, Lin Mingfeng, assinou um acordo para doar seu capital privado de 11 milhões de ações da Unilumin (no valor de aproximadamente RMB 100 milhões, de acordo com o preço da transação no dia do acordo) à Unilumin Foundation, para fins filantrópicos.