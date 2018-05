Chakratec lève 4,4 millions de dollars dans sa ronde de financement de série C, afin d'amener sur le marché sa technologie innovante de recharge de véhicules électriques en 5 à 10 minutes

Chakratec a annoncé la clôture de sa troisième ronde de financement, au cours de laquelle la société a levé 4,4 millions de dollars auprès du Groupe Israeli iArgento et de la société singapourienne Goldbell. Le premier investisseur de Chakratec était Capital Nature, qui demeure le principal actionnaire de la société. Chakratec avait déjà levé 3,2 millions de dollars lors de ses rondes de financement précédentes. La série actuelle permettra à l'entreprise de mettre en œuvre ses trois premiers projets pilotes en Europe, avec trois services publics d'électricité européens de premier plan. Le succès de ces projets pilotes permettra de recevoir les premières commandes, plus tard cette année.

Ilan Ben-David, PDG de Chakratec, a déclaré : « Chakratec a développé une technologie de recharge des véhicules électriques innovante, qui élimine la nécessité de renforcer le réseau électrique, ce qui permet un déploiement rapide de systèmes de recharge rapide des véhicules électriques. La société est en train de mener des projets pilotes avec trois fournisseurs mondiaux d'énergie, qui sont convaincus que notre technologie est la solution idéale pour réduire les temps de charge des véhicules électriques et que notre société est un facilitateur pour la pénétration du marché mondial par les véhicules électriques. »

La société Chakratec a été créée en 2013 par trois entrepreneurs du secteur des hautes technologies qui ont réorienté leur carrière vers les technologies propres : Ilan Ben-David, Nir Zohar et Dudi Pincu. La société a développé un système de stockage de l'énergie unique et innovant, alimenté par des accumulateurs cinétiques utilisant un concept de volant d'inertie. Ces batteries fournissent une puissance d'alimentation élevée, permettent un très grand nombre (des dizaines de centaines de milliers) de cycles de recharge et de décharge sur une durée de vie de 20 ans.

Jusqu'à présent, la recharge rapide de véhicules électriques nécessite un branchement électrique de forte puissance, qui requiert souvent un renforcement de la capacité de l'infrastructure du réseau de distribution d'électricité, un processus coûteux, complexe et long. L'utilisation de batteries cinétiques facilite le déploiement n'importe où de stations de recharge rapide pour véhicules électriques, intégrant toutes les sources possibles d'énergie, avec des coûts d'exploitation très faibles. Le processus de charge développé par Chakratec peut être comparé à tirer une chasse d'eau : lorsqu'un débit fort est nécessaire, un levier est actionné et le réservoir se vide rapidement, puis il se remplit à nouveau lentement. De même, lorsqu'un véhicule entre dans une station de recharge, la batterie cinétique est vidée, transférant rapidement son énergie au véhicule, puis elle se recharge lentement. Les batteries chimiques ne sont pas utilisables pour cette application en raison de la haute puissance et du nombre élevé de cycles requis.

Chakratec a récemment remporté le Prix 2018 de l'entreprise exceptionnelle (Outstanding Venture Award) du concours Industry Growth Forum du NREL, le concours le plus prestigieux au monde dans le domaine des énergies renouvelables (NREL, le National Renewable Energy Laboratory, basé en Californie, est un leader mondial dans le domaine). La société a également remporté le prix eMove360[o] 2017 pour la mobilité électrique et la conduite autonome, dans la catégorie stockage de l'énergie.

À propos d'iArgento

iArgento est un multi-family office israélien qui offre des services de gestion de portefeuilles, de transfert de patrimoine entre générations, de planification financière et de mobilisation de capitaux pour les startups en phase d'amorçage en Israël.

iArgento lève des capitaux auprès d'investisseurs israéliens, ainsi que d'investisseurs non israéliens, principalement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Site Internet : http://www.iargento.comhttp://www.iargento.com

À propos de Capital Nature

Capital Nature exploite un incubateur de technologies, spécialisé dans les projets d'énergies nouvelles et de transport intelligent, qui investit chaque année dans quatre ou cinq nouveaux projets.

Outre les investissements dans des entreprises à un stade précoce, l'incubateur de Capital Nature exploite un site de test et de validation dans la vallée d'Arava, et fournit également des financements pour des projets de recherche universitaire appliquée dans le domaine des énergies renouvelables, dans des centres de recherche israéliens.

À ce jour, la société a investi quelque 10 millions de dollars dans 17 projets différents. La valeur de son portefeuille s'élève à plus de 20 millions de dollars, sur la base de la valeur des sociétés du portefeuille. La société s'attend à ce que la valeur de son portefeuille double dans les deux à trois ans à venir.

Site Internet : http://capitalnature.com/



