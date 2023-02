Chalmers usa cogumelos funcionais da Life Cykel como arma secreta para otimizar seu corpo para o próximo combate com Mayweather

Floyd Mayweather, a lenda do boxe, enfrentará Aaron Chalmers em um combate de exibição que será realizado no próximo sábado, dia 25 de fevereiro de 2023, no O2 (Londres) .

LONDRES, 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Os dois atletas têm treinado arduamente para o combate, mas a pressão está do lado de Floyd "Money" Mayweather, que deseja manter sua lendária invencibilidade contra Aaron Chalmers, um simpático lutador inglês de MMA, também conhecido como "O Coringa". Mayweather se aposentou do boxe profissional com um histórico invicto de 50-0, incluindo 27 vitórias por nocaute e 15 títulos. Mayweather foi empossado no International Boxing Hall of Fame (IBHOF). Chalmers, também conhecido por sua participação no Geordie Show da MTV, conquistou sua estreia no boxe profissional em junho do ano passado, depois de alcançar um recorde de MMA de 5-2.2.

"Conseguir uma chance dessas numa fase tão tardia de minha carreira é uma dádiva. Estou entusiasmado para ver o que posso fazer contra o melhor do mundo. É uma oportunidade única. Mas não se enganem, vou dar tudo o que tenho. Quero agradecer à Life Cykel por me colocar na melhor forma de minha carreira. Vou entrar para ganhar", disse Chalmers.

Recentemente, os lutadores de boxe e MMA vêm formando relacionamentos de marketing muito mais próximos. Jake Paul, Deontay Wilder e Francis Ngannou já expressaram seu interesse em contratos de luta mista para combates de boxe e MMA. Os esportes de luta vêm crescendo exponencialmente nos últimos anos e sua popularidade não para de aumentar.1

Neste combate, uma coisa é certa: muita coisa está em jogo, pois a batalha entre lutadores de boxe e MMA está se tornando mais intensa e ambos os lados têm uma visão sobre o futuro de cada esporte.

Os ingressos para o evento estão quase esgotados e podem ser adquiridos aqui . O evento começa às 18:30h.

Sobre os cogumelos funcionais da Life Cykel

A Life Cykel é uma empresa de biotecnologia evolutiva que está explorando o enorme potencial dos cogumelos. A missão da Life Cykel é oferecer o máximo de 'ethos' possível por meio de produtos profissionais e de qualidade superior a quem deseja melhorar seu bem-estar e viver sua vida ao máximo. Esses produtos incluem os mundialmente famosos extratos líquidos duplos de espectro completo, imbuídos com ameixa Kakadu australiana selvagem.

www.lifecykel.com

Assista aos vídeos da Life Cykel/Aaron Chalmers videos aqui .

FONTE Life Cykel

