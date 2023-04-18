Changan Automobile представляет стратегию для Тихоокеанского региона на Shanghai Auto Show.

Changan Automobile представляет международную стратегию для Тихоокеанского региона на Shanghai Auto Show.

ШАНХАЙ, 18 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- 18 апреля открылась долгожданная выставка 2023 Shanghai International Automotive Industry Exhibition в Шанхае, Китай. Changan Auto приняли участие в выставке под девизом "Продвигаясь во всех областях, Changan достигает мировых высот" и обнародовали свою сверхмощную международную стратегию для Тихоокеанского региона, "поддав газу" в своей международной экспансии.

Changan Automobile releases its overseas strategy Program Pacific at the Shanghai Auto Show.

В последние годы инициатива "Один пояс и один путь" направляет китайские предприятия к практике открытости, сотрудничества и беспроигрышного развития. После многих лет усердной работы автомобильная промышленность Китая приобрела влияние во всем мире. Ведущие китайские автомобильные предприятия несут ответственность за то, чтобы возглавить все звенья отраслевой цепочки, осваивать новые территории и процветать на мировом рынке.

Тем временем, на Shanghai Auto Show был представлен полный спектр новых энергоэффективных продуктов Changan Auto, включая S7, SL03, UNI-V iDD, UNI-K iDD, Z6 iDD и Lumin. Также были представлены архитектуры концепт-каров VIIA и SDA, демонстрирующие мощные технические возможности компании и перспективное видение, которое укрепляет построение автомобильного бренда мирового класса.

2023 год знаменует собой решающий год для Changan Auto в достижении глобального развития. Благодаря большей открытости к сотрудничеству, Changan Auto находясь в Китае и выходя в мир, стремится создать "Китайскую эмблему", которая ярко сияет на мировой автомобильной арене.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2056550/image1.jpg

SOURCE Changan Automobile