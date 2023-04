A Changan Automobile lança sua estratégia internacional do "Programa Pacífico" na Shanghai Auto Show.

XANGAI, 18 de Abril de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 18 de Abril, a tão esperada ShanghaiInternational Automotive Industry Exhibition de 2023 abriu em Xangai, China. A Changan Auto se juntou à exposição com o tema "Avançando em todas as áreas, Changan alcança o mundo" e lançou sua grande estratégia internacional do Programa Pacífico, pressionando o "botão de avançar" em sua expansão global.

Changan Automobile lança sua estratégia para o exterior do Programa Pacífico no Shanghai Auto Show (PRNewsfoto/Changan Automobile)

Nos últimos anos, a iniciativa "Belt and Road" tem orientado as empresas chinesas a praticar a abertura e a cooperação e o desenvolvimento onde todos saem ganhando. Após anos de trabalho árduo, o setor automotivo da China ganhou influência em todo o mundo. As principais empresas automotivas chinesas são capazes e responsáveis para liderar os altos e baixos da cadeia do setor para explorar novos territórios e prosperar globalmente.

Enquanto isso, uma gama completa de novos produtos elétricos da Changan Auto foi exibida no Shanghai Auto Show, incluindo o S7, SL03, UNI-V iDD, UNI-K iDD, Z6 iDD e Lumin. Também foram apresentadas as arquiteturas dos carros-conceito VIIA e SDA, demonstrando as vastas reservas técnicas e visão de futuro da empresa, o que solidifica a construção de uma marca automobilística de nível mundial.

O ano de 2023 marca um ano fundamental para a Changan Auto alcançar o desenvolvimento global. Com uma maior abertura à colaboração, a Changan Auto, ancorada na China e estendendo-se para o mundo, se dedica a criar um "emblema Chinês" que brilha intensamente no cenário automotivo global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2056622/image1.jpg

FONTE Changan Automobile

