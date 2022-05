Changhong w rankingu 50 najlepszych chińskich inteligentnych przedsiębiorstw produkcyjnych

W 2020 r. w fabryce inteligentnych ekranów firmy Changhong uruchomiono pierwszą w Chinach linię produkcyjną wykorzystującą internet przemysłowy 5G+. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych w kraju linii do masowej produkcji telewizorów smart, umożliwiająca integrację każdego etapu w jeden płynny przepływ pracy: planowanie, proces, zaopatrzenie, materiały i gotowe produkty, a wszystko to dzięki monitorowaniu i zarządzaniu całym procesem produkcji za pomocą systemów sterowania urządzeniami przemysłowymi.