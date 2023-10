CHANGING révolutionne l'authentification numérique avec des solutions de pointe et la certification d'architecture zero trust

TAIPEI, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- CHANGING, le principal innovateur taïwanais dans le domaine de l'authentification numérique et de la cybersécurité, est fier d'annoncer ses percées dans les solutions d'authentification de l'identité et des appareils.

CHANGING IoT security solution offers comprehensive protection for machine identity in areas like industrial automation and the Internet of Things.

L'approche pionnière de la société intègre parfaitement les principes de l'architecture zero trust dans des applications pratiques, ce qui lui a valu la certification de l'Institut national taïwanais de la cybersécurité en juin 2022. Cette certification réaffirme l'engagement de CHANGING à s'aligner sur les exigences strictes du gouvernement en matière d'authentification d'identité zero trust.

Renforcer la sécurité informatique au-delà de l'identité

L'approche holistique de CHANGING en matière d'authentification numérique va au-delà de la vérification d'identité, englobant des solutions d'authentification d'appareils dédiés conçues pour renforcer la sécurité IoT. La suite complète d'offres de la société comprend des produits et des solutions IoT, des logiciels de cybersécurité, l'authentification multifactorielle, et une plateforme robuste qui sécurise les données au niveau du réseau et des appareils.

Les principales caractéristiques des solutions d'authentification numérique de CHANGING comprennent les suivantes :

Gestion du cycle de vie des appareils IoT : CHANGING fournit une sécurité de bout en bout pour les appareils IoT tout au long de leur cycle de vie, garantissant l'intégrité des données et des communications. Intégration de clés privées : la sécurité est renforcée par l'intégration de clés privées dans divers composants matériels, ce qui renforce le processus d'authentification et protège les informations sensibles. Système de gestion et d'enregistrement des certificats AC/AE : la société propose un système de pointe d'autorité de certification/autorité d'enregistrement pour gérer efficacement les certificats numériques, ce qui améliore la sécurité et la confiance. Système de chiffrement des signatures SS : le système de chiffrement des signatures SS de CHANGING est un composant essentiel de ses solutions d'authentification numérique robustes, ce qui protège les données contre les accès non autorisés. Module de sécurité matérielle (HSM) : l'utilisation de modules de sécurité matérielle garantit le plus haut niveau de sécurité pour les opérations cryptographiques et les données sensibles.

En plus de sa technologie révolutionnaire, CHANGING s'est imposée comme un partenaire de confiance pour les secteurs public et privé. La société détient une part de marché remarquable de 90 % dans le secteur financier, ce qui témoigne de son engagement à protéger les données financières sensibles. Des clients connus du secteur privé, dont TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), comptent sur les solutions d'authentification avancées de CHANGING pour protéger leurs actifs critiques.

Anderson Yang, PDG de CHANGING, a expliqué : « CHANGING utilise des puces sécurisées certifiées et des contrôles d'intégrité des logiciels pour améliorer la sécurité et la fiabilité des appareils, offrant une défense contre les attaques de pirates informatiques. Une partie de notre solution unique est que nous offrons l'isolation physique des systèmes d'exploitation des appareils et des applications, ce que toutes les entreprises dans cet espace ne sont pas en mesure de faire. Dans l'ensemble, notre objectif est d'offrir aux clients un environnement plus sûr et plus sécurisé. »

L'engagement de CHANGING à améliorer l'authentification numérique et la cybersécurité a défini une nouvelle norme dans l'industrie. En mettant l'accent sur l'architecture zero trust et les solutions dédiées à la sécurité IoT, CHANGING est prête à poursuivre sa trajectoire en tant que leader du secteur.

Pour en savoir plus sur CHANGING et ses solutions innovantes d'authentification numérique, veuillez consulter le site www.changing.com .

À PROPOS DE CHANGING

CHANGING se concentre sur la « sécurité de l'information » et « l'authentification d'identification des utilisateurs, des transactions et des appareils », avec 25 ans d'expertise dans la technologie d'authentification de l'identité. Toutes nos solutions sont développées en interne, ce qui constitue notre valeur fondamentale. Nous nous engageons à créer des processus commerciaux en ligne plus sûrs et plus pratiques pour diverses industries. Grâce à une innovation continue, nous fournissons divers produits et services pour répondre aux besoins des clients. Nos offres comprennent des systèmes d'authentification numérique zero trust, des solutions de sécurité Fintech et des applications de transformation numérique.

