Changyu Noble Dragon obtient la première place lors d'une dégustation à l'aveugle des marques de vin les plus vendues au monde

LONDRES, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Changyu Noble Dragon, la plus grande et la plus célèbre marque de vin de Chine, a battu un grand nombre de bouteilles de marques de vin respectées lors d'une dégustation à l'aveugle, se classant au premier rang.

À l'occasion d'une série de dégustations à l'Asia House de Londres le mois dernier, le magazine The Drinks Business a rassemblé 5 Masters of Wine et 5 Masters of Sommeliers pour leur faire déguster à l'aveugle 13 échantillons des meilleures marques de vin au monde. Tous étaient des grands vins distribués partout dans le monde et consommés par des millions de personnes.

Le résultat des dégustations montre que le domaine Changyu de Chine peut produire du vin dans un style élégant et à un prix abordable, et qu'il peut le faire de bonne qualité à grande échelle.

Noble Dragon est la marque de vin la plus importante de Chine. Le vin est issu du domaine de Changyu, dans la province du Shandong. Il a été commercialisé pour la première fois en 1931 et plus de 30 millions de bouteilles sont vendues chaque année dans le monde.

Ce fut le premier vin chinois à être stocké par les supermarchés britanniques Sainsbury's et Waitrose et à être vendu dans 30 pays à travers le monde.

Le vin rouge sec Changyu Noble Dragon servi lors de la dégustation était un mélange comprenant 80 % de cabernet gernischt et 20 % de cabernet sauvignon issus du millésime 2018. Les vignes du cabernet gernischt sont cultivées indépendamment par Changyu en Chine. Les raisins proviennent tous de la région viticole de Yantai dans la province du Shandong, et M. Li Jiming en est le chef vigneron. Le vin passe plus de six mois en fûts de chêne à grains fins et à chauffe moyenne.

La Chine a une longue histoire de culture du vin qui commence il y a plus de 2 000 ans. Pourtant, l'histoire de la vinification industrialisée ne démarre qu'à partir de 1892. C'est cette année que M. Zhang Bishi, un patriote chinois d'outre-mer, a fondé la première entreprise vinicole industrialisée de Chine, Changyu, à Yantai, au Shandong. À cette époque, Changyu a fait importer 124 variétés d'excellents raisins de cuve d'Europe. Le domaine a réussi à bâtir la première grande cave à vin souterraine d'Asie, a employé des vignerons de pays comme l'Autriche et l'Italie, et a réalisé la première bouteille de vin de Chine ainsi que la première bouteille de brandy produites selon des méthodes industrialisées.

En 2019, Changyu demeurait la quatrième plus grande marque de vin au monde, selon le communiqué de The Drinks Business. En 2020, Changyu occupait la deuxième place dans la liste des marques de vin et de champagne les plus précieuses au monde publiée par Brand Finance.

