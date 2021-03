Chargeurs lanceert nieuwe merkidentiteit voor zijn collectie duurzame producten: Sustainable 360(TM)

De productlijn Sustainable 360 is de eerste complete collectie van zowel binnenvoeringen als andere onderdelen in kleding zoals schoudervullingen, canvas borststukken en onderkraagvilt gemaakt van milieuvriendelijke materialen, waaronder BCI-katoen, GRS-gecertificeerd gerecycled polyester, hennep en gerecycled plastic. Sinds de lancering is de collectie op grote schaal gebruikt door toonaangevende merken zoals Adidas, Claudie Pierlot, J. Crew, Macy's, Madewell, PVH, Target en Uniqlo. Banana Republic Men's, Columbia en Itochu behoren tot de klanten van Chargeurs* PCC die zich hebben gecommitteerd aan het creëren van volledige assortimenten in hun producten met uitsluitend duurzame binnenvoeringen uit deze Sustainable 360-collectie.

"Sinds de lancering een jaar geleden heeft onze duurzame collectie een fenomenale groei doorgemaakt en op basis van dat succes hebben we de nieuwe merkidentiteit Sustainable 360 ontworpen om deze naam te gebruiken als een permanente collectie en om de reikwijdte en de voordelen van ons aanbod duidelijker naar buiten te brengen", zei Audrey Petit, algemeen directeur van Chargeurs*PCC Fashion Technologies. "De naam illustreert beter waarin we ons van onze concurrentie onderscheiden: onze volledige toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen die veel verder gaat dan alleen het gebruik van gerecyclede en duurzame materialen."

Sinds de eerste lancering van zijn collectie duurzame binnenvoeringen heeft Chargeurs*PCC een reeks innovaties uitgerold, waaronder de productie van circulair gebreide binnenvoeringen met behulp van een innovatief proces dat gepatenteerd is door partnerfabriek Weemeet en waarvoor geen water nodig is. Het bedrijf maakt ook coatings voor producten met behulp van gerecycled polyvinylbutyral (PVB) dat vaak gebruikt wordt als veiligheidslaag in auto- en bouwglas om pas daarna op de vuilstortplaats te belanden. Bij de lancering bestond de duurzame collectie van Chargeurs*PCC uit 50 artikelen, maar het assortiment is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 250 artikelen. Daarnaast kan het bedrijf nu elk basismateriaal in zijn catalogus van duizenden producten duurzaam produceren, waaronder nylon, polyester en katoen.

"Ons merk streeft ernaar om kleding te produceren dat voor zover mogelijk voor 100% uit duurzame materialen bestaat", zegt Tim Reid, Head of Brand bij State of Matter, eigendom van Itochu Prominent. "Door de Sustainable 360-lijn kunnen we hoogwaardige, duurzame onderdelen kopen om in kleding te verwerken, ondersteund door een compleet programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De strategie van Chargeurs*PCC is helemaal in lijn met onze missie om de industrie te leiden naar nieuwe best practices op het gebied van duurzaamheid."

Chargeurs*PCC zet zich holistisch in voor duurzaamheid en is de enige leverancier in zijn marktsegment die zowel het UN Global Compact heeft ondertekend als Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) heeft uitgevoerd binnen zijn eigen productielocaties en die van zijn leveranciers, waarmee alle aspecten van verantwoord ondernemen in de vier strategische pijlers van Sedex verweven zijn: arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu en bedrijfsethiek.

Eind 2020 ontving Chargeurs Group zijn eerste onderhandse lening in euro's die aan duurzaamheid gekoppeld werd. De obligatielening van € 100 miljoen benadrukt de grote inzet van de Group voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en zorgt ervoor dat de Group de investeringsstrategie kan uitvoeren en het Leap Forward 2025-programma uitrollen.

OVER CHARGEURS*PCC FASHION TECHNOLOGIES

Chargeurs*PCC Fashion Technologies biedt end-to-end-oplossingen voor 's werelds toonaangevende modekledingmerken met het ontwerpen van binnenvoeringen, een technische stof die gebruikt wordt om kledingstukken hun vorm en structuur te laten behouden. Het moederbedrijf Chargeurs is gevestigd in Frankrijk en bedient klanten in meer dan 90 landen. Chargeurs heeft meer dan 2.000 medewerkers in 45 landen, verdeeld over vijf continenten.

