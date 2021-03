Chargeurs lance une nouvelle identité de marque pour sa collection de produits éco-responsables : Sustainable 360™

L'entreprise a également annoncé les nouvelles innovations comprises dans cette collection Sustainable 360, dont les entoilages et doublures performants, semblables aux produits fabriqués avec Lainiere Performance Silver, garantissant une protection antimicrobienne et anti-odeur.

La gamme Sustainable 360 ™ est la première collection complète d'entoilages et de renforts intérieurs comme les épaulettes, les plastrons en toile et les sous-cols fabriqués avec des matériaux éco-responsables, notamment le coton BCI, le polyester recyclé certifié GRS, le chanvre et le polyamide bio sourcés. Depuis son lancement, la collection a été largement adoptée par les grandes marques telles qu'Adidas, J.Crew, Claudie Pierlot, Macy's, Madewell, Maje, PVH, Target et Uniqlo. Banana Republic Men's, Columbia et Itochu font partie des clients de Chargeurs*PCC qui se sont engagées à créer des gammes complètes en utilisant exclusivement des entoilages Sustainable 360 ™ dans leurs produits.

« Notre collection durable a connu une croissance phénoménale depuis son lancement il y a un an et, c'est en partant de ce succès que nous avons conçu la nouvelle identité de marque Sustainable 360 ™ comme collection permanente visant à communiquer plus clairement au marché l'ampleur et les avantages de notre offre », a déclaré Audrey Petit, directrice générale de Chargeurs*PCC Fashion Technologies. « Ce nom illustre davantage ce qui nous distingue de nos concurrents : notre engagement total en matière de responsabilité sociale des entreprises, qui va bien au-delà de la simple utilisation de matériaux recyclés et durables ».

Depuis le lancement de sa collection d'entoilage durable, Chargeurs*PCC a mis en place une série d'innovations, notamment la fabrication d'une ligne d'entoilage en tricot circulaire par un procédé innovant breveté par notre partenaire, Weemeet, qui n'utilise pas d'eau. L'entreprise crée également des revêtements pour des produits utilisant du polyvinylbutyral (PVB) recyclé, couramment utilisé comme couche de sécurité à l'intérieur du verre automobile et de construction, puis mis en décharge. Lors de son lancement, la collection durable Chargeurs*PCC proposait 50 articles, mais la gamme s'est désormais élargie afin d'intégrer plus de 250 articles. En outre, l'entreprise peut désormais fabriquer de manière durable n'importe quel matériau de base dans son catalogue de milliers de produits, notamment le polyamide, le polyester et le coton.

« Notre marque s'est engagée à produire des vêtements avec des matériaux aussi durables que possible », a déclaré Tim Reid, responsable de marque chez State of Matter, propriété d'Itochu Prominent. « La ligne Sustainable 360 nous permet de nous approvisionner en composants intérieurs durables haut de gamme, soutenus par un programme complet de RSE. L'engagement de Chargeurs*PCC sur l'ensemble du cycle de vie des produits est en parfaite adéquation avec notre mission qui consiste à mener l'industrie vers de nouvelles pratiques en matière de durabilité ».

Chargeurs*PCC s'engage globalement en faveur du développement durable et c'est le seul fournisseur dans son segment de marché à avoir à la fois signé le Pacte mondial des Nations Unies et réalisé des audits de commerce éthique (SMETA) pour les membres de Sedex sur leurs sites et ceux de leurs fournisseurs. Ces audits recouvrent tous les aspects régissant les pratiques commerciales responsables concernant les quatre fondamentaux de Sedex : travail, santé et sécurité, environnement et éthique commerciale.

Fin 2020, le groupe Chargeurs a obtenu son premier prêt de placement privé lié au développement durable. Cette obligation de 100 millions d'euros souligne l'engagement profond du groupe en matière de responsabilité sociale des entreprises, permettra au groupe de déployer sa stratégie d'investissement et de mettre en place le programme Leap Forward 2025.

À PROPOS DE CHARGEURS*PCC FASHION TECHNOLOGIES

Chargeurs*PCC Fashion Technologies propose des solutions complètes pour les grandes marques internationales en concevant l'entoilage, un tissu technique utilisé pour permettre aux vêtements de conserver leur forme et leur structure. Sa société mère, Chargeurs, est basée en France et fournit des clients dans plus de 90 pays. Chargeurs emploie plus de 2 000 personnes dans 45 pays sur les cinq continents.

