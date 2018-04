Chargifi annonce un investissement supplémentaire de 5 millions £ destiné à la croissance de l'énergie et l'expansion mondiale

Aujourd'hui Chargifi, la technologie sur laquelle s'appuie la mise à l'échelle de l'énergie sans fil, annonce la réalisation d'une levée de fonds de 5 millions £. L'investissement a été mené par Accelerated Digital Ventures (ADV) aux côtés d'autres investisseurs, notamment Hewlett Packard Enterprise (HPE) et firstminute capital. Cet investissement va permettre à Chargifi d'accélérer les ventes et le marketing, ainsi que la croissance internationale sur les marchés américains et asiatiques, à un moment où augmente la demande en termes d'énergie sans fil - selon le cabinet Global Marketing Insights, le marché de la recharge sans fil devrait se chiffrer à 25 milliards $ à l'horizon 2023.

Chargifi fournit la technologie fondamentale qui permet aux marques mondiales, dont Grand Hyatt et Pret a Manger, de transformer la façon dont elles gèrent, surveillent et monétisent l'énergie. Chargifi a construit et breveté une plate-forme Internet des objets (IdO) spécialisée dans le contrôle et la gestion d'entreprise de l'infrastructure d'énergie sans fil. La propriété intellectuelle de Chargifi couvre la recharge sans fil « connectée sur le cloud » destinée aux smartphones, mais aussi aux véhicules électriques et aux drones. La croissance de Chargifi est stimulée par la hausse de la demande en termes d'énergie sans fil de qualité professionnelle ; pour répondre à cette demande, Chargifi établit des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de services gérés et des intégrateurs de systèmes à l'échelle mondiale.

L'investissement stratégique réalisé par HPE fonde la relation de Chargifi avec la référence technologique mondiale par excellence. Non seulement HPE investit dans l'entreprise, mais elle va nouer un partenariat avec Chargifi pour apporter l'énergie sans fil de Chargifi aux clients de HPE dans le monde entier, dans le cadre de ses solutions de connectivité.

Est aussi annoncé ce jour un partenariat stratégique avec Losant, une plate-forme Internet des objets (IdO) en plein essor, qui réunit toute une gamme d'options afin de répondre aux besoins technologiques des clients d'un point de vue holistique. Losant, également partenaire de HPE, va désormais permettre à sa clientèle mondiale de déployer la technologie d'alimentation électrique sans fil de Chargifi.

Afin de soutenir cette croissance stratégique et de maintenir son élan à l'échelle mondiale, Chargifi prévoit de doubler ses effectifs dans le courant de l'année prochaine.

Dan Bladen, co-fondateur et PDG de Chargifi, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu cette ronde de financement. Cela nous donne la force de frappe nécessaire pour échelonner nos plans de croissance, ainsi que la valeur stratégique et les partenariats de nos investisseurs.

« Chez Chargifi, nous sommes convaincus que le monde devient électrique et que l'électricité devient sans fil : cela suppose un changement colossal. Au cours de son histoire, la société dans son ensemble n'a jamais été aussi dépendante de l'énergie destinée à nos téléphones et nos véhicules. Cette année, vous pourrez recharger votre nouvelle voiture avec la technologie sans fil, en lui faisant faire une pause sur une zone de recharge sans fil. À l'avenir, les drones atterriront sur les bâtiments et utiliseront une recharge sans fil avant de décoller à nouveau. »

M. Bladen a ajouté : « Chargifi fait pour l'alimentation électrique ce que le Wi-Fi a fait pour la connectivité, à savoir couper le dernier câble et aider les personnes à obtenir de l'énergie quand et où ils en ont besoin. Du téléphone aux drones, Chargifi construit la plate-forme logicielle fondamentale qui permettra cette évolution mondiale. Des cafés aux hôtels, des aéroports aux campus, dans quelques années à peine, l'énergie sans fil sera aussi omniprésente que le Wi-Fi ».

Mike Dimelow, directeur des investissements chez ADV, a commenté à ce sujet : « La mise en place de l'infrastructure permettant aux consommateurs de recharger sans fil à grande échelle doit se faire dès à présent. Chargifi est une plate-forme à la pointe du marché, qui va permettre à des milliards d'entre nous de profiter de l'énergie sans fil. Nous sommes heureux de mener une ronde de financement qui comprend HPE et firstminute capital, en partenariat avec l'investisseur existant, Intel Capital. En s'appuyant sur un processus persévérant et une équipe de direction incroyablement ambitieuse, Chargifi va façonner le marché ».

Vishal Lall, vice-président principal de la stratégie et des entreprises chez Hewlett Packard Enterprise, a déclaré : « Notre programme Pathfinder a pour objectif d'identifier et d'investir dans les entreprises qui ont le plus grand potentiel et de les intégrer dans nos solutions. Cette approche unique nous permet d'offrir des solutions différenciées afin de résoudre des problèmes critiques pour les clients ».

M. Lall a ajouté : « Les entreprises d'aujourd'hui exigent plus de connectivité et l'énergie est au cœur de cette expérience. Nous sommes ravis d'investir dans la technologie unique et progressive de Chargifi et de l'intégrer dans notre solution de connectivité, pour le bénéfice de nos clients dans le monde entier ».

Spencer Crawley, co-fondateur et associé commandité de firstminute capital, a commenté : « L'équipe de Chargifi a quelque chose de rare, à savoir la prévoyance et la résilience nécessaires pour fonder une entreprise en avance sur son temps. firstminute capital croit fermement que cette persévérance place, tout comme la passion, Chargifi dans une position unique et avantageuse pour devenir le leader sur un nouveau marché en plein essor. Nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec Dan et avec l'équipe, et enthousiastes à l'idée de jouer un petit rôle pour aider Chargifi à prendre une ampleur mondiale, car la recharge sans fil devient omniprésente ».

SOURCE Chargifi