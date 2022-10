Charlamagne Tha God recibirá la Medalla Humanitaria

El célebre locutor de radio será homenajeado por sus esfuerzos para poner fin a los estigmas en torno a la salud mental

HARLEM, Nueva York, 7 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Charlamagne Tha God, debutante en el Salón de la Fama, personalidad de la televisión y autor de éxitos en ventas, recibirá la distinguida Medalla Humanitaria Emma L. Bowen durante una gala en su honor en la ciudad de Nueva York el viernes 18 de noviembre de 2022.

"La Medalla Humanitaria rinde homenaje a las personas que han realizado contribuciones significativas a individuos y comunidades con la misma pasión y el mismo fervor que nuestra difunta fundadora", expresó Patricia C. Jordan, presidenta de la junta directiva de Emma L. Bowen Community Service Center. "Estamos encantados de honrar a Charlamagne, quien al igual que la Sra. Bowen, se ha dedicado a ayudar a las personas, en especial a las de la comunidad afrodescendiente, a enfrentar el estigma en torno a las enfermedades mentales a fin de que puedan superar sus desafíos de una manera efectiva y productiva".

Charlamagne ha sido extremadamente franco acerca de sus dificultades de salud mental y ha utilizado sus diversas plataformas multimedia con el fin de ayudar a miles de personas, en particular a las de las comunidades afrodescendientes. Entre sus esfuerzos está la organización del evento anual gratuito Mental Health Expo en la ciudad de Nueva York, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. El evento de este año tendrá lugar en el Marriott Marquis en Times Square el sábado 8 de octubre de 2022.

Nombrada en honor a la Sra. Bowen, quien fue una activista de la atención de la salud mental en la comunidad y de los derechos de las minorías en los medios de comunicación durante toda su vida, la Medalla Humanitaria se otorga a aquellas personas cuyos esfuerzos desinteresados en favor de los demás personifican su legado. Entre los anteriores galardonados se encuentran Cynthia Bissett Germanotta, quien cofundó la Fundación Born This Way con su hija Lady Gaga; Bill T. Jones, ganador del premio Tony y homenajeado del Kennedy Center; el Rev. Al Sharpton, prominente activista de los Derechos Civiles; Janice Huff, meteoróloga de la NBC en Nueva York, y Mark Goldsmith, exejecutivo de cosméticos y fundador de Get Out and Stay Out.

Inaugurado en 1986, el Bowen Center ofrece servicios accesibles de salud mental, tratamiento de adicciones y apoyo a la comunidad de Harlem y más allá desde una práctica ubicación. Los servicios incluyen un preescolar terapéutico para niños con problemas conductuales y del desarrollo, servicios ambulatorios de salud mental para niños y adolescentes, programas para adultos y adultos mayores que enfrentan problemas de salud mental y adicciones, promoción de la gestión del cuidado y servicios para personas confinadas en el hogar, un centro residencial para la recuperación de adicciones con 20 camas y un programa de despensa alimentaria que entrega más de 80.400 paquetes de alimentos cada año.

Para obtener más información sobre la gala de la Medalla Humanitaria, visite www.bowencsc.org/gala.

FUENTE Emma L. Bowen Community Service Center

