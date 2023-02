CHARLES & KEITH lance un sac en édition spéciale pour soutenir un projet d'égalité des sexes d'ONU Femmes à l'occasion de la Journée internationale des femmes

SINGAPOUR, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- CHARLES & KEITH est fier de célébrer la Journée internationale des femmes en soutenant le projet Storytelling for Gender Equality d'ONU Femmes, renforçant ainsi l'engagement de la marque à l'émancipation des femmes et à bâtir un monde inclusif.

CHARLES & KEITH entreprend une mission de collecte de fonds pour le programme, avec le lancement d'une édition spéciale de l'un de ses modèles de sac à main les plus vendus : le modèle Alia.

Le sac, disponible dans un réseau limité de distribution et sur CHARLESKEITH.COM à partir du 23 février, arbore une couleur violette – couleur historiquement associée aux efforts pour l'égalité des sexes et largement utilisée pour représenter le féminisme contemporain.

CHARLES & KEITH est convaincu que le storytelling est un puissant outil de plaidoyer et de promotion de l'égalité des sexes et de normes de genre positives. La marque espère soutenir l'amplification de la voix des femmes dans la région Asie-Pacifique grâce au partenariat avec l'organisation à but non lucratif ONU Femmes. Pour illustrer son engagement pour la cause, CHARLES & KEITH a fait une promesse de don de 100 000 dollars américains, parmi lesquels 20 % des bénéfices de la vente de ce sac en édition spéciale, serviront à financer le projet Storytelling for Gender Equality. Le projet vise à créer un réseau de femmes militantes dans la région et à leur permettre de raconter leurs histoires à des publics divers afin de promouvoir des normes sociales positives, de lutter contre la violence et de créer un environnement où les rescapées de violences à l'égard des femmes se sentent libres de s'exprimer sur leurs expériences.

« Raconter son histoire permet de transcender les cultures et de communiquer à travers des expériences partagées. Les histoires nous permettent d'explorer des thèmes et des sujets qui pourraient autrement être cachés ou stigmatisés, notamment les expériences de violence vécues par les femmes. Raconter ces histoires réelles de femmes et filles dans la région permettent d'informer et d'amplifier le plaidoyer pour le changement social, ceci en remettant en question les discours dominants, en diversifiant les perspectives et en renforçant le sentiment d'appartenance à une communauté - et finalement, en ouvrant la porte à l'évolution des politiques », a déclaré Melissa Alvarado, directrice régionale du programme pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes du bureau régional Asie et Pacifique d'ONU Femmes.

« En harmonie avec l'approche d'ONU Femmes pour la Journée internationale des femmes, qui se concentre sur l'innovation et la technologie au service de l'égalité des sexes, ce projet soutiendra directement les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et abordera la question de la violence sexiste en ligne et facilitée par les TIC. Nous croyons également que permettre aux femmes de contribuer à la technologie permet de créer des solutions plus créatives et constitue un potentiel d'innovation plus important qui répond aux besoins des femmes et promeut l'égalité des sexes », a-t-elle ajouté.

Cette année, la campagne de la marque à célébrant la Journée internationale des femmes est menée par des talents internes issus des bureaux du monde entier, qui se sont rassemblés pour partager leur vision de l'équité. Ils ont été rejoints par une nouvelle recrue de la famille CHARLES & KEITH : Zoe Gabriel, créatrice de contenu TikTok et ambassadrice de la communauté de la marque.

Avec les efforts concertés autour de la Journée internationale des femmes, CHARLES & KEITH espère créer des conversations constructives, sensibiliser à la discrimination et prendre des mesures actives pour construire une société juste et égalitaire.

