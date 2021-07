Charles River Associates (CRAI) investe em equipe exclusivamente dedicada a antitruste para auxiliar seus clientes

SÃO PAULO, 13 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Empresa americana recém-chegada no Brasil, a Charles River Associates (NASDAQ: CRAI) anunciou hoje ao mercado uma parceria exclusiva com a equipe da Pakt Consultoria e Assessoria, fundada por Marcio de Oliveira Junior, ex-CADE.

Marcio de Oliveira é doutor em Economia e foi Conselheiro e Presidente do CADE. O profissional já atuava como consultor da Charles River Associates no Brasil desde o fim de 2017. A CRAI é reconhecida globalmente por ter uma das melhores equipes de consultoria antitruste do mundo e atua nas mais diversas questões regulatórias com seus renomados especialistas.

A parceria se estende a todos os sócios da Pakt Consultoria e Assessoria: Luiz Esteves, Paulo Springer, Fernando Meneguin, Igor Vilas Boas, Rutelly Marques e Luis Guilherme Batista, todos com vasta experiência em análise econômica, com ênfase em defesa da concorrência e regulação. Todos têm vasta experiência na área:

Luiz Esteves foi economista chefe do CADE entre 2014 e 2016. É PhD em Economia pela Università degli Studi di Siena;

foi economista chefe do CADE entre 2014 e 2016. É PhD em Economia pela Università degli Studi di Siena; Paulo Springer de Freitas foi economista do IPEA e do Banco Central do Brasil. É PhD (ABD) em Economia pela Yale University e Doutor pela UnB;

foi economista do IPEA e do Banco Central do Brasil. É PhD (ABD) em Economia pela e Doutor pela UnB; Fernando Meneguin foi diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. É matemático e Doutor em Economia. Foi professor visitante na Escola de Direito da Universidade de Berkeley em 2015/16;

foi diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. É matemático e Doutor em Economia. Foi professor visitante na Escola de Direito da Universidade de Berkeley em 2015/16; Igor Vilas Boas de Freitas foi diretor da ANATEL. É Engenheiro formado pelo ITA e tem Mestreado em Economia pela UnB;

Rutelly Marques da Silva foi Secretário Adjunto da SEAE/Ministério da Fazenda e diretor de Programas da Secretaria-Executiva do Ministério de Minas e Energi. Tem Mestrado em Economia pela UFMG;

Luis Guilherme Alho Batista trabalhou no CADE entre 2014 e 2016. É Mestre em Economia pela UFPR e professor do Departamento de Estatística da UnB.

Marcio de Oliveira e seus sócios acreditam que a parceria possibilitará que eles contem com os recursos da CRA e com o apoio da equipe de economistas da CRA que atuam em outros países, como Estados Unidos e Europa, permitindo oferecer aos clientes serviços de consultoria de excelência.

Cynthia Catlett, responsável pela operação da CRA no Brasil, comenta sobre a importância da parceria. "São poucas as empresas de consultoria que contam com colaboradores de tanto peso e com tanto conhecimento técnico e administrativo. Estamos felizes com as oportunidades que o Marcio e esses profissionais tão talentosos trazem a nossos clientes globalmente".

A movimentação é consistente com a promessa da consultoria de investir no Brasil e em oferecer serviços da maior qualidade profissional no país. A companhia cresce exponencialmente desde sua inauguração em fevereiro deste ano.

