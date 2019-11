Château d'Esclans Côtes-de-Provence: líder mundial em vinhos rosés de luxo se associa à Moët Hennessy

A Alix AM PTE Limited, sócia de Sacha Lichine desde 2008, cede inteiramente sua participação acionária de 50% à Moët Hennessy e Sacha Lichine cede 5% de sua participação. A Château d'Esclans fica no centro do Departamento do Var, em um lugar extraordinário no Vale de Esclans, situado nas colinas de La Motte. A château original existe desde antes do Século XII. A atual château, inspirada em projeto da Vila Toscana, foi construída em meados do Século XIX. Hoje, a propriedade se estende por 267 hectares, dos quais 74 hectares são cultivados em videiras com a denominação de origem controlada (DOC) Côtes de Provence, de excepcional qualidade. O vinhedo será ampliado em breve com a adição de 60 hectares de videiras da mesma qualidade.

Sacha Lichine adquiriu a Château d'Esclans em 2006 e revolucionou o mundo do vinho ao produzir vinhos rosés muito sofisticados. A expertise de sua equipe vitícola contribuiu para a produção de rosés Côtes-de-Provence da maior qualidade, que levaram Sacha Lichine a ser bem-sucedido no estabelecimento de um produto de luxo em todo o mundo. As uvas primárias cultivadas na propriedade, Grenache e Vermentino, são espalhadas em diversos solos complementares, resultando em vinhos incomparáveis em complexidade e requinte. Esses lotes de vinho rosé são vinificados da mesma maneira que os vinhos finos e envelhecidos em demi-muids de carvalho (barris de 500 litros).

Em consequência dessa busca por qualidade, os vinhos rosés da Château d'Esclans e da divisão de vinificação são reconhecidos como referências internacionais e conquistaram os EUA como líder da categoria. Através do Garrus, o vinho rosé de maior prestígio do mundo, e do Whispering Angel, o mais vendido rosé francês nos Estados Unidos, Sacha Lichine foi bem-sucedido na criação de uma coleção-chave para conhecedores dos Provence Rosés e foi reconhecido com muitos prêmios.

Sacha Lichine – presidente do Château d'Esclans

"É muito estimulante a aliança com a Moët Hennessy e a capacidade de, através do apoio desse grande grupo, continuar a desenvolver a propriedade da Château d'Esclans. De fato, continuaremos a satisfazer e deleitar nossos clientes em todo o mundo, com nossos excelentes vinhos Rosé de Provence. Quando eu comprei a Château d'Esclans em 2006, meu objetivo era produzir um vinho rosé com o espírito dos vinhos mais finos. Assim, junto com a equipe da Château d'Esclans, eu criei um portfólio de marcas de vinho que, hoje, são bem conhecidas na França e internacionalmente e que estão prontas para continuar crescendo solidamente nos próximos anos".

Philippe Schaus – presidente-executivo da Moët Hennessy

"Estamos muito orgulhosos dessa parceria com a Château d'Esclans, a famosa propriedade que produz vinhos rosés de alta qualidade no sul da França. De fato, Sacha Lichine revolucionou o mundo dos vinhos Provence Rosé e foi o principal protagonista de seu desenvolvimento internacional, exibindo a solidez da visão de um homem com fortes convicções e valores. A Moët Hennessy irá trazer o apoio total de suas equipes mundiais para dar assistência a Sacha Lichine, para que continue sua maravilhosa jornada".

Sobre a Moët Hennessy

A Moët Hennessy é a divisão de vinhos e destilados da LVMH, o principal grupo de produtos de luxo do mundo. A Moët Hennessy, a maior empresa de vinhos e destilados de luxo do mundo, tem 21 marcas internacionalmente prestigiosas, renomadas pela riqueza de suas terras, qualidade de seus produtos e a expertise com que são produzidos: Hennessy, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Mercier, Belvedere, Glenmorangie, Ardbeg, Chandon, Newton, Terrazas de los Andes, Cloudy Bay, Cape Mentelle, Numanthia, Ao Yun, Volcan De Mi Tierra, Woodinville Whiskey Company, Clos19 & Château du Galoupet.

A LVMH também é proprietária, através da "LVMH Vins d'Exceptions", das propriedades muito prestigiadas Château Cheval Blanc, Château d'Yquem, Le Clos des Lambrays, Cheval des Andes et Colgin Cellars.

