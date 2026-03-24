Chaucer et Ceto lancent un agent général de gestion (MGA) maritime pour le Lloyd's, intégrant les données en temps réel des navires dans le processus de souscription

LONDRES, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Chaucer Group (« Chaucer »), le groupe international spécialisé dans l'assurance et la réassurance, et Ceto AI (« Ceto »), l'entreprise technologique qui modernise la gestion des risques maritimes, annoncent aujourd'hui le lancement d'un nouvel agent général de gestion (MGA) spécialisé dans le secteur maritime, opérant en tant que « coverholder » auprès du Lloyd's.

Aux termes de cet accord, Ceto est habilitée à souscrire des risques liés aux coques de navires pour le compte du syndicat Lloyd's de Chaucer, avec une capacité supplémentaire fournie par Tokio Marine Kiln (« TMK »), un assureur de premier plan et membre du groupe Tokio Marine. Ceto utilise des données à haute fréquence sur la machinerie et les performances des navires pour éclairer les décisions de souscription.

Ce lancement marque une avancée majeure dans l'utilisation des données opérationnelles en temps réel au sein du marché maritime du Lloyd's, en introduisant un modèle de souscription fondé sur les données, conçu pour améliorer la sélection des risques et refléter avec précision l'état et les performances des navires assurés.

La flotte internationale ayant désormais une moyenne d'âge de plus de 22 ans, l'âge des navires et d'autres paramètres uniformes, pris isolément, constituent un indicateur de risque de moins en moins fiable. La méthode de souscription de la MGA permet de mieux aligner la capacité d'assurance sur les performances avérées et les normes de maintenance, favorisant ainsi une approche plus prospective et différenciée de l'évaluation des risques.

La MGA s'appuie sur la plateforme Watchkeeper de Ceto, qui permet de surveiller en permanence les machines et d'obtenir des informations sur les performances prédictives. En intégrant la souscription aux données opérationnelles, le modèle va au-delà des visites périodiques et des évaluations ponctuelles, permettant une évaluation plus dynamique de l'état du navire et du risque. Elle se concentrera sur les navires capables de fournir des données provenant des capteurs de leurs machines de bord afin d'étayer cette approche.

« L'assurance maritime s'est toujours appuyée sur des informations statiques et des données historiques sur les sinistres, alors que les navires génèrent chaque jour d'énormes quantités de données opérationnelles », explique Tony Hildrew , PDG et fondateur de Ceto. « Travailler aux côtés de Chaucer et de Tokio Marine Kiln nous permet d'appliquer cette capacité dans un cadre de marché établi et discipliné. »

« Le marché des coques de bateaux évolue dans un environnement de plus en plus complexe en raison du vieillissement des flottes, de l'augmentation des coûts de réparation, des bouleversements géopolitiques et de la pression réglementaire », déclare James Irvine , responsable mondial des lignes de coques de bateaux chez Chaucer. « L'accès à des données opérationnelles de haute qualité en temps réel représente une évolution significative de la discipline de souscription. L'approche de Ceto offre une meilleure visibilité sur les performances réelles des navires, ce qui permet aux souscripteurs d'évaluer les risques sur la base des conditions réelles plutôt que sur la seule base de données historiques. »

« L'approche axée sur les données de cette nouvelle plateforme MGA vient compléter notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence technique », déclare Rob Jarvis , directeur de la division Innovation et Solutions de portefeuille chez TMK. « Nous sommes heureux de soutenir une initiative qui apporte une plus grande transparence et une vision prospective des risques maritimes. »

Demandes de renseignements des médias

Pour Chaucer :

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Chaucer

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Pour Ceto :

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À propos de Chaucer

Chaucer est un groupe international de premier plan spécialisé dans l'assurance et la réassurance, présent sur les marchés du Lloyd's et des compagnies d'assurance. La société souscrit un large éventail de risques spécialisés, combinant une expertise approfondie en matière de souscription et une gestion rigoureuse des risques afin d'obtenir des résultats durables pour les courtiers et les clients dans le monde entier.

À propos de Ceto

Ceto est une entreprise technologique spécialisée dans l'analyse prédictive pour l'industrie maritime. Ses solutions aident les armateurs et les opérateurs à prévenir les pannes de machines, à réduire les arrêts de travail imprévus et à obtenir des informations sur les performances en temps réel. En intégrant les données opérationnelles à la souscription d'assurance, Ceto soutient un marché de l'assurance maritime plus résilient et axé sur les données.

Tokio Marine Kiln

Tokio Marine Kiln est l'un des principaux assureurs spécialisés opérant sur le marché des assurances du Lloyd's. Grâce à nos activités au Royaume-Uni, aux États-Unis (Tokio Marine Highland) et en Asie-Pacifique, et en tant que membre de l'un des plus grands groupes d'assurance au monde, Tokio Marine, nous protégeons nos clients dans le monde entier contre des risques complexes et en constante évolution. Nous disposons de huit équipes de souscription axées sur les biens et l'automobile, la responsabilité civile, l'aviation, le cyber-risque et le risque d'entreprise, la marine et l'énergie, les risques spéciaux, les solutions de portefeuille et la réassurance spécialisée, qui sont complétées par notre service de gestion des sinistres exceptionnel.

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