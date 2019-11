Checon Locações fornece para Preparadão Universia Santander pelo segundo ano consecutivo

Ano passado, o evento foi homologado pelo Guiness, livro dos recordes, como a maior aula do mundo, e foi produzido e concebido pela agência Mill Ideias.

O palco principal em forma de um coração real com suas artérias foi uma concepção do ATMOZZ STUDIO, do diretor criativo e arquiteto do projeto André Vilkas.

O evento contou com um número sem igual de projeções mapeadas, telões de Led, e até o presidente do Banco Santander, Sergio Rial, saindo de dentro de uma cápsula fantasiado de astronauta.

Mestres de cerimônia foram o ator e humorista Rafael Cortez e Aline Wirley.

"Educação, ciência e conhecimento são as melhores coisas que vocês terão neste século de desinformação", foram as sábias palavras do presidente do banco Sergio Rial.

Neste ano, mais de 6000 estudantes participaram da aula.

A Checon Locações participa pelo segundo ano consecutivo do "Preparadão". Como na edição de 2018, a Checon entrou com seu pacote exclusivo de fornecimento de mobiliário, octanorm e ar condicionado, sendo a única empresa do setor que conta com vários itens distintos para locação de eventos: "Quem tem mobiliário, não tem ar condicionado, quem tem octanorm não tem mobiliário nem ar condicionado, quem tem tudo isso não tem frigobar nem passa cabos, ou seja, a Checon Locações é a única empresa do ramo que ajuda os produtores a solucionarem cinco itens com um único fornecedor, facilitando o processo de pré-produção, orçamento, faturamento, e principalmente, rentabilidade", explica o diretor da empresa, Luciano Checon.

FONTE Checon Locações

