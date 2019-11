Checon Locações fornecerá pelo quarto ano consecutivo ao UFC São Paulo

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- No próximo sábado, dia 16 de novembro, em São Paulo, ocorrerá o terceiro UFC do ano em território nacional, depois de ter sido realizado em Fortaleza e Rio de Janeiro.

O evento de são Paulo tradicionalmente é realizado no ginásio do Ibirapuera, com capacidade para 10.640 espectadores nessa configuração.