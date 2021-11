Chef Stéphane Décotterd no Glion Institute of Higher Education Galardoado 18 pontos por Gault et Millau

Inaugurada em setembro deste ano, a Maison Décotterd é um destino gastronómico com três espaços únicos, incluindo o Restaurante Gastronómico, o Bistro, e o Lounge Bar. Neste local único, Stéphane e Stéphanie Décotterd prosseguem a sua busca pela excelência.

Stéphane Décotterd afirma "É uma honra para mim e para a equipa receber 18 pontos. Renovar a nossa distinção é o reconhecimento do trabalho incrível que tem sido feito nos últimos meses e um sinal de confiança na nossa capacidade de conduzir com excelência o ambicioso projeto da Maison Décotterd."

As cartas da Maison Décotterd são concebidas em torno da filosofia do Chef que se baseia numa cozinha de origem regional sempre em evolução, sustentável e original. Entre a variedade de pratos, os convidados podem saborear Chamois de Val-d'Illiez com gnocchi de batata aromatizada com açafrão cultivado na região suíça de Vulliens, Salmão Grison de Lostallo ou um "Pâté en croute" de aves de capoeira de Gruyère.

"Temos o prazer de contar com a equipa da Maison Décotterd como parte do Glion Institute of Higher Education. Acima de tudo, estamos entusiasmados por ver como os estudantes da Glion abraçam plenamente esta oportunidade de serem inspirados por talentos únicos." afirma Fabien Fresnel, Chief Operating Officer, Sommet Education.

Espaço de excelência, a Maison Décotterd tornou-se parte da associação Relais & Châteaux, juntando-se a uma rede de 580 hotéis e restaurantes únicos em todo o mundo.

Sobre Glion Institute of Higher Education: www.glion.edu

Sobre a Maison Décotterd: https://maisondecotterd.com/en/home-english-2/

Media contacts: Anouck Weiss _ [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1698004/Stephane_and_Stephanie.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1665378/Glion_Institute_Maison_Decotterd_Logo.jpg





SOURCE Glion Institute of Higher Education