Chef Ziling Zhou, fondatrice de Silver Beach, première femme d'Asie Chevalier de la truffe Chef × Visionnaire culinaire, Chef espagnol trois fois étoilé David Muñoz : Un dialogue culinaire de Chengdu à Madrid s'achève avec succès

CHENGDU, Chine et MADRID, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Du 27 au 28 avril, un dialogue interculturel sur les saveurs entre l'Orient et l'Occident s'est conclu à Madrid, en Espagne.

Au centre de cette collaboration se trouvait la chef Ziling Zhou, fondatrice de Silver Beach, "chef fourrageur" et première femme chef chevalier de la truffe en Asie. Seule femme chef asiatique invitée, elle a rejoint le chef David Muñoz pour une collaboration de deux jours, utilisant la cuisine comme moyen d'échange approfondi de saveurs et de cultures.

Seul restaurant trois étoiles Michelin de Madrid, DiverXO est mondialement connu pour son expression culinaire très créative. Le chef David Muñoz mélange la culture de la rue, les techniques traditionnelles et les concepts d'avant-garde, transformant chaque plat en une composition d'impact visuel et de saveurs superposées.

Au cours de cette collaboration, cette expression audacieuse et imaginative a rencontré et s'est mêlée au système de saveurs raffinées enraciné dans la montagne Qingcheng, en Chine. Tout au long des deux jours de collaboration à quatre mains, le chef Ziling Zhou s'est inspiré de la « cuisine familiale du Sichuan », réinterprétant les ingrédients et les structures de saveurs pour apporter la chaleur et la profondeur de la cuisine du Sichuan sur les tables madrilènes.

L'utilisation du poivre de Hanyuan comme élément central de la saveur a constitué un point fort. Systématisé dans la cuisine moderne du Sichuan de Yinguo dans le cadre de son « laboratoire d'arômes de poivrons d'hommage », ce profil aromatique distinctif présente une structure et un rythme aromatiques dynamiques, offrant une nouvelle dimension sensorielle dans un contexte culinaire occidental.

Plutôt qu'une présentation à sens unique, cette collaboration s'est déroulée comme une déconstruction à double sens de la saveur. L'une des parties a repoussé les limites en faisant preuve d'une créativité audacieuse et d'une innovation structurelle, tandis que l'autre a réagi avec une subtilité inspirée des montagnes et une retenue orientale. Leur dialogue à la même table a montré comment la saveur peut devenir un langage à comprendre, à traduire et à recréer.

Seul groupe de restauration local à Chengdu à détenir une étoile Michelin, un diamant Black Pearl et à être membre de Relais & Châteaux, la présence de Silver Beach à Madrid marque non seulement une collaboration internationale de haut niveau, mais aussi un pas en avant dans l'expansion de l'expression mondiale de la cuisine du Sichuan.

Cette rencontre de la fin du mois d'avril a été plus que l'aboutissement d'une collaboration, elle a été l'occasion d'un échange et d'un enregistrement de « codes » culinaires.

À la table, il n'y a pas de frontières entre les montagnes et les mers. Et de nouvelles saveurs apparaissent déjà.