Chega ao mercado brasileiro modelo P745 de 85 polegadas da TCL

O lançamento com Google TV traz qualidade superior de imagem em telas grandes, além de tecnologias como HDR, Micro Dimming e compatibilidade com conteúdo Dolby Vision

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Chega ao Brasil o modelo P745 4K UHD TV de 85 polegadas da TCL. Com o slogan 'Viva uma experiência em grande estilo', tecnologia HDR (High Dynamic Range), Micro Dimming e compatível com conteúdo Dolby Vision – tudo para oferecer um padrão superior de imagem – a P745 também possui sistema operacional Google TV e processador AIPQ GEN 3, nova geração exclusiva da marca.

"O line-up que estamos apresentando ao longo desse ano fortalece nosso comprometimento e investimentos da TCL no Brasil. Com os nossos produtos queremos atender as necessidades do consumidor e oferecer experiências premium em relação à qualidade de imagem, som e design. A P745 de 85 polegadas é mais um modelo da TCL que chega ao mercado para suprir uma demanda de telas grandes que cresce a cada dia, com inovação e tecnologia de ponta", diz Maximiliano Dominguez, Diretor de Produto, Engenharia e Qualidade da TCL SEMP.

Esse televisor conta com tecnologia HDR10, reproduzindo imagens com cores mais vivas, com melhores níveis de contraste, tons claros com mais brilho e tons pretos mais escuros, além de transições de imagens mais suaves para movimentos ágeis com o algoritmo MEMC, exclusivo da TCL. Desta forma, cenas rápidas e de ação parecem mais nítidas e sem desfoque.

O processador AIPQ GEN 3, presente na P745, possui inteligência artificial que proporciona mais cor e contraste quadro a quadro para diferentes conteúdos como paisagens, cenas noturnas, movimentos, desenhos animados, esportes e faces. O rosto e a pele, por exemplo, são detectados e exibidos de forma inteligente, as sombras são iluminadas, os reflexos são reduzidos e a superexposição eliminada. O cenário é reconhecido de forma inteligente e a imagem é otimizada em tempo real. Ao assistir eventos esportivos, as cores ficam extremamente vivas e garantem uma verdadeira imersão.

Com sistema operacional Google TV e Google Assistente incorporado, o usuário ganha ainda mais fluidez, melhores recomendações de conteúdo com acesso aos principais apps e mais funções como controle por comando de voz e Google Meet, um app de videochamadas para se conectar à distância com familiares e amigos.

Esse modelo possui conectividade Bluetooth 5.0, ChromeCast Built in e Wi-Fi dual band, proporcionando conexão sem fios com outros dispositivos. Para os fãs de jogos, é possível utilizar o Gamer Bar, uma barra visual na parte inferior da TV, que permite configurar algumas funções importantes, mudando rapidamente as configurações como o ajuste da taxa de quadros, HDR, entre outras funcionalidades sem precisar sair da tela de jogo. Com tela grande e a facilidade garantida pela Gamer Bar, a experiência do usuário ganha ainda mais consistência, suavidade e melhor imagem, com VRR até 60 Hz, ALLM, FreeSync e suporte a HDMI 2.1.

O sistema de som da 85" P745 conta com Dolby Atmos, que é capaz de proporcionar uma atmosfera de som 3D e experiência imersiva para o usuário. O televisor possui design minimalista, sem bordas, com máximo de tela e suporta o uso de câmera.

A TCL P745 4K UHD TV já está disponível na Loja Oficial TCL e dentro das principais redes varejistas do Brasil. O produto tem preço sugerido a partir de R$ 8.499.

Ficha Técnica da TCL P745 4K UHD TV:

Google TV

Google Assistante

Dolby Vision

AiPQ 3.0

HDMI 2.1

HDR10

MEMC

FreeSync

VRR (60 Hz)

ALLM

Wi-Fi dual band

Bluetooth 5.0

Comando de voz à distância

Dolby Atmos

* A aparência do produto, funcionalidades e disponibilidades podem diferir entre países/regiões.

Sobre a TCL SEMP:

A TCL SEMP é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma trajetória de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de rádio e TV no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história e inicia uma nova joint-venture com a multinacional chinesa TCL, líder global em Google e Android TVs e segunda maior fabricante de televisores do mundo. Através desta união, a TCL SEMP oferece ao mercado brasileiro produtos das categorias de TV, áudio, condicionadores de ar, smartphones, linha branca e monitores gamer. A empresa conta com uma longa trajetória de investimentos no esporte através de importantes patrocínios como Seleções Brasileiras de Futebol (CBF) e seus árbitros, do atleta Rodrygo Goes e, agora, com a CONMEBOL Libertadores. Sua ousadia, criatividade e inovação fazem da TCL SEMP uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre apresentando produtos com qualidade e design superiores, com tecnologias inteligentes que proporcionam a melhor experiência de entretenimento e conexão aos consumidores. Para mais informações: tclsemp.com.br.

Sobre a TCL:

A TCL é uma empresa multinacional que atua em diversos segmentos, dentre eles, TVs, displays, dispositivos de áudio, linha branca, eletrodomésticos inteligentes, painéis solares e semicondutores. Fundada em 1981, a TCL está presente em mais de 160 países. É especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo sendo líder da indústria global de TV. Em 2022, durante a Consumer Electronics Show (CES 2022), a TCL foi premiada pelo International Data Group pelas inovações apresentadas durante a feira: "Prêmio de Inovação de Tecnologia de Tela Mini LED" pela TV TCL OD Zero Mini LED 8K X925 PRO; "O Prêmio Mais Inovador do Ano" pelo TCL NXTWEAR AIR e o "Prêmio de Inovação em Proteção Ocular do Ano" pelo TCL NXTPAPER 10s. Para mais informações, acesse tcl.com/br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2286262/Picture2.jpg

