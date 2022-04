Chega ao mercado primeiro livro brasileiro com as melhores práticas de Employee Experience - EX

"A procura sobre EX aumentou consideravelmente nos últimos anos. Há pouquíssimas literaturas no exterior e menos ainda no Brasil. Reunimos líderes de importantes empresas que estão atuando na área, para compartilhar as melhores práticas em EX! O livro certamente será de grande valia para todas as empresas e profissionais que estão atentas ao tema e querem implementar a disciplina nas suas organizações, utilizando exemplos reais de Experiência do Colaborador", comemora Christiano Bem, co-idealizador do livro, fundador e Managing Director da Rokkets.

"Esse é o segundo livro que lançamos com foco em Experience. O primeiro foi focado em Customer Experience (CX). Porém, entendemos que não tem como fazer 'CX' sem antes atender o primeiro cliente, o colaborador. A experiência do colaborador é tão - ou mais - importante que a do consumidor. As práticas internas devem refletir as práticas externas. O livro mostra justamente isso, da teoria à prática, o que e como as empresas têm praticado EX, podendo ser um grande espelho para demais organizações do país", ressalta Bruno Guimarães, co-idealizador do livro e fundador da comunidade Amigos do CX.

No final de 2020, a Comunidade Amigos do CX e a Rokkets Editora lançaram o primeiro livro de CX do Brasil, "Experiência do Cliente - na teoria e muita prática". No mesmo ano também realizaram o primeiro evento independente de Experiência do Cliente do Brasil, WOW Summit, que trouxe as principais discussões e tendências do assunto, além da experiência e cases de grandes empresas e a presença de Ian Golding, um dos maiores especialistas em Customer Experience (CX) do mundo. No ano passado foi realizada a segunda edição do WOW Summit, na Versão On Demand. O evento contou com mais de 58 palestrantes, sendo 15 internacionais, e mais de 1.500 inscritos.

O livro "Experiência do Cliente - na Teoria e muita Prática" será vendido inicialmente pelo valor de R$89,90 e conta com o patrocínio das seguintes marcas: Freshworks, Genesys, Medallia, Pin People, Qualtrics e Rokkets Consulting. E também o apoio da INDECX e Livraria Cultura. Para quem quiser mergulhar ainda mais no tema, é possível assistir às lives do 'Café com EX', bate papo realizado com os co-autores da obra toda quarta-feira, às 20h. Até o momento foram gravadas oito episódios. Para mais informações e compra do livro, acesse: https://www.livroex.com.br/.

Confira as empresas e os co-autores presentes na publicação:

beatt - Agatha Machado Alves

Alessandra Morrison

Natura &Co - Ana Julia Novaes

Aon - Andréa Milan

Log-In - Andréa Simões

Suzano - Argentino Oliveira

Pravaler - Bárbara Vidal

Digio - Bia Nóbrega

Zup - Bia Castro Lacerda

Qualtrics - Bruno Andrade

Fesa - Clayton Pedro

Syngenta - Daniella Bonança

3d Partners - Elisa Cavalcante

Pin People - Frederico Lacerda

Leopoldo Hernandez Paniagua

Buser - Lígia Gordijo

Tribanco - Marcela Pimenta

Falconi - Marcelo Nóbrega

Burger King - Marcia Baena

Madeira Madeira - Mel - Maria Elisa Ramos Varalli

Zé Delivery - Nara Zarino

Genesys - Rander S. de Souza

Heineken - Raquel Zagui

Goodbros - Rodrigo Credidio

Sandra Farina

Renault - Silvana Pampu

Alelo - Soraya Bahde

Freshworks - Suman Gopalan

UnitedHealth Group - Suzie Clavery

Electrolux - Valéria Balasteguim

Medallia - Vitor Simão

Amigos do CX



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1806154/LIVRO_EX.jpg

FONTE Comunidade Amigos do CX

SOURCE Comunidade Amigos do CX