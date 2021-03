Chegou no Brasil, a primeira agência de notícias voltada para o terceiro setor, por Ricardo Lastoria

Propósito do primeiro site de notícias voltado ao Terceiro Setor – a ANTS Agência de Notícias do Terceiro Setor. Um site de orientação, informação e interação do Terceiro Setor, bem como um espaço virtual e democrático tanto para aquelas entidades que querem divulgar suas ações quanto para conhecer as realizações de outras instituições do Brasil e do exterior.

Um portal que busca estreitar as relações para a promoção de parcerias que visem à promoção do bem-estar social, desenvolvimento de políticas públicas, redução das desigualdades sociais, geração de emprego e renda, enfim a melhoria da qualidade de vida. Uma troca de conhecimentos e interações entre organizações não governamentais, voluntários e doadores de todo o mundo.

Nossa agência de notícias traz informações atualizadas sobre os produtos, serviços e demais instrumentos que norteiam as atividades e o mercado do Terceiro Setor, as campanhas realizadas pelas entidades, empreendedorismo social, voluntariado, captação de recursos e a agenda das principais atividades do Terceiro Setor.

Uma forma rápida e segura de se informar sobre tudo o que ocorre no Terceiro Setor no País e mundo afora, com rapidez e pertinência na seleção das notícias mais relevantes.

É um importante instrumento para todas as entidades sem fins lucrativos de dar visibilidade ao Terceiro Setor, compartilhando seu trabalho com outras ONGs e Oscips e, principalmente, com a sociedade civil a fim de provocar uma atuação consciente e responsável no mundo.

ANTS / Agência de notícias do Terceiro Setor

http://www.ants.net.br

FONTE Edmar Ricardo Lastoria

