Chemetall termina a expansão da sua unidade de produção em Langelsheim, na Alemanha

"Estamos posicionando a Chemetall com a capacidade de expansão para o futuro. O investimento é um marco importante para o sucesso de longo prazo da nossa empresa", disse Christophe Cazabeau, vice-presidente sênior da unidade de tratamentos de superfície. "A demanda por nossas tecnologias aeroespaciais é grande e continua a aumentar. A expansão nos permitirá atender continuamente e com precisão às demandas e requisitos específicos do setor aeroespacial global".

Compromisso com clientes do setor aeroespacial

A fábrica de Langelsheim é uma das maiores e mais versáteis unidades de produção da Chemetall do mundo. O projeto é o maior investimento individual da marca na antiga Hans-Heinrich-Hütte. "Isso reflete o compromisso estratégico e de longo prazo da BASF com nossos clientes do setor aeroespacial e apoia nossa jornada que tem como objetivo ser uma fornecedora de soluções de superfície", disse Dirk Bremm, presidente da divisão de revestimentos da BASF.

Ulrich Eberhardt, gerente local da Chemetall em Langelsheim, acrescentou: "Esta expansão renova nosso compromisso com os funcionários e com a região norte de Harz, que ficará ainda mais fortalecida".

Os 180 funcionários locais apoiam a produção de compostos de vedação de aeronaves, agentes anticorrosivos, produtos de limpeza e outros produtos químicos para tratamento de superfícies. Os selantes de aeronaves Naftoseal® fabricados e fornecidos são certificados internacionalmente pelo NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program), o programa de cooperação global do setor aeroespacial que controla e analisa a conformidade em termos de controle de qualidade.

Sobre a divisão de revestimentos da BASF

A divisão de revestimentos da BASF é uma especialista global no desenvolvimento, produção e comercialização de produtos automotivos OEM inovadores e sustentáveis, vernizes de revestimento, tintas para decoração e tratamentos de superfície aplicados em substratos de metal, plástico e vidro de uma ampla gama de setores. O portfólio é completado pelo programa "Innovation Beyond Paint", que visa desenvolver novos mercados e negócios. Criamos soluções de desempenho avançado e procuramos promover o desempenho, design e novos usos para satisfazer as necessidades dos nossos parceiros em todo o mundo. A BASF compartilha habilidades, conhecimento e recursos de equipes interdisciplinares e globais para o benefício dos seus clientes, operando uma rede colaborativa de locais na Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico. Em 2018, a divisão de revestimentos obteve vendas globais de cerca de 3,86 bilhões de euros.

Solutions beyond your imagination – revestimentos da BASF. Para obter mais informações sobre a divisão de revestimentos da BASF e seus produtos, visite www.basf-coatings.com .

Sobre a BASF

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. Os mais de 122 mil funcionários do BASF Group trabalham para colaborar com o sucesso dos nossos clientes em praticamente todos os setores e em quase todos os países do mundo. Nosso portfólio está dividido em seis segmentos: Produtos Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Cuidados e Soluções Agrícolas. A BASF gerou vendas de cerca de € 63 bilhões em 2018. As ações da BASF são comercializadas nas bolsas de valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY). Mais informações em www.basf.com.

