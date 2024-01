Chemical.AI s'associe à NTU Singapour pour faire progresser la plateforme de recherche automatisée et alimentée par l'IA pour les nanomatériaux

SINGAPOUR, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Chemical.AI a récemment annoncé un partenariat avec l'Université technologique de Nanyang à Singapour (NTU Singapour) pour faire progresser l'automatisation dans les laboratoires de nanomatériaux. Dans le cadre de cet accord, Chemical.AI concevra la première plateforme de recherche automatisée pour les études sur les nanomatériaux de la NTU, qui facilite la synthèse, la fonctionnalisation et la mesure.

Grâce à des technologies intégrées d'algorithmes et d'équipements, Chemical.AI fournit une solution entièrement automatisée et intelligente pour la synthèse, le processus expérimental et l'analyse des nanomatériaux. Chemical.AI aidera également NTU à consolider les données expérimentales, à établir des bases de données sur les conditions de réaction et les résultats, et à développer des modèles d'intelligence artificielle pour optimiser les conditions de réaction pour la synthèse de nanomatériaux et pour identifier les ingrédients des composés sur la base du spectre optique.

Cette collaboration devrait améliorer considérablement les performances et l'efficacité de la recherche et du développement en matière de nanomatériaux en facilitant l'analyse indépendante de vastes ensembles de données expérimentales et en rendant les processus de synthèse et de mesure plus intelligents. Elle crée un précédent solide pour les explorations et les recherches futures sur les nouveaux matériaux.

« Nous sommes honorés d'entamer une collaboration à long terme avec NTU Singapour, a déclaré Ning Xia, PDG de Chemical.AI. Chemical.AI vise toujours à soutenir les chimistes dans diverses disciplines en optimisant la productivité et la précision des laboratoires. Grâce à nos algorithmes de pointe et à notre expérience approfondie des laboratoires, je suis convaincu que cette plateforme révolutionnera la découverte et l'analyse de nouveaux matériaux. »

ChemAIoT, les solutions d'automatisation et d'IA développées par Chemical.AI pour les laboratoires de chimie, s'appuie sur plus d'une décennie d'informatique chimique et sur 60 millions de données chimiques. Elle permet aux robots hybrides d'utiliser des algorithmes d'IA exclusifs pour atteindre l'automatisation complète des processus et l'intelligence dans les laboratoires chimiques dans divers domaines.

Conçus pour répondre aux besoins réels des laboratoires de chimie et aux défis de la chimie, les algorithmes de Chemical.AI peuvent être utilisés pour personnaliser des solutions fiables d'automatisation des laboratoires et optimiser la navigation dans les modules de laboratoire. Chaque poste de travail effectue des tâches de manière autonome et collabore avec d'autres postes ou un chercheur humain lorsque cela est nécessaire. ChemAIoT est hautement compatible avec divers dispositifs tiers qui peuvent s'intégrer à l'équipement de laboratoire actuel. Il aide à construire l'internet des objets (IoT) et à collecter des données expérimentales pour la modélisation de l'IA.

« NTU Singapour s'engage à faire progresser la recherche et le développement dans le domaine des nanomatériaux, et nous sommes ravis d'adopter la numérisation et l'automatisation de nos travaux de recherche avec la technologie Chemical.AI, a indiqué le professeur Xing Yi Ling de l'École de chimie, d'ingénierie chimique et de biotechnologie. Grâce aux synthèses et aux mesures assistées par l'IA, nos scientifiques ont désormais plus de temps pour se concentrer sur la pensée créative, ce qui laisse entrevoir des possibilités illimitées de nouvelles découvertes et d'applications élargies. »

