Chemins de fer russes : Près de 90 % des wagons chargés en Russie sont traités en ligne

MOSCOU, 7 juin 2021 /PRNewswire/ -- La nécessité d'offrir des services multimodaux numériques a été annoncée par le directeur général adjoint des chemins de fer russes, Evgeny Charkin, lors du 24e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, dans le cadre de La percée du numérique dans les transports russes : Des effets positifs rapides sur les échanges entre État et entreprise.

Dans son discours, M. Charkin a souligné l'importance des interactions en ligne entre les chemins de fer russes et nos transporteurs et passagers.

Pour les chemins de fer russes, les interactions en ligne sont la base de notre transformation numérique. En cas de pandémie, grâce aux flux de documents électroniques avec les transporteurs, nous avons pu attirer de nouveaux clients. Ils ont constaté que nos services étaient fiables, sans contact et pratiques, et ils nous ont donc choisis », a-t-il déclaré.

En 2020, plus de 2 000 de nos partenaires ont utilisé des e-documents juridiquement contraignants et plus de 3,8 millions d'e-documents ont été traités. Aujourd'hui, en Russie, 88 % des wagons chargés sont délivrés entièrement à l'aide de documents électroniques. Selon M. Charkin, les services de fret numérique continueront à se développer en coopération avec le ministère russe des transports et le ministère du développement numérique.

Il a également évoqué la possibilité d'une gestion des e-documents : les clients - tant les transporteurs que les passagers - ont besoin d'un service multimodal sans faille, et il a cité en exemple le travail que la société réalise avec l'Agence fédérale du tourisme.

Ensemble, nous construisons des services multimodaux pour le tourisme national. C'est un domaine important pour nous, et le secteur ferroviaire en est l'un des éléments clés. »

Des services multimodaux complexes sont désormais proposés dans le transport international de marchandises, et nous participons au projet international INTERTRAN (pour la livraison de conteneurs utilisés dans le transport intermodal).

Avec FESCO, les consignateurs, les consignataires et les autorités douanières, nous avons mis en œuvre un projet pilote d'interaction railport sur l'itinéraire Yokohama-Vladivostok-Moscou », a indiqué M. Charkin lors de la discussion. La réaction du marché a été positive, car, en moyenne, nous avons réduit les délais de transport de quatre jours, après être passés entièrement aux documents électroniques. »

SOURCE Russian Railways